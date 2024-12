VREDI PROBATI: Bod je po meri obe ekipe

DERBI šestog kola Lige konferencija igra se na stadionu "Afonso Enrikes" gde će drugoplasirana Vitoria Gimarais ugostiti Fiorentinu (21.00).

FOTO: Tanjug/AP

Ovo je obračun timova koji su dosta toga pokazali u uvodnih pet kola, pružali su odlične partije i nalaze se u samom vrhu tabele uoči poslednje utakmice u grupnoj fazi.

Za nijansu je bolja Vitorija koja je osvojila 13 bodova i ne zna za poraz, dok je Fiorentina upisala četiri pobede i ima poen manje od današnjeg rivala.

Glavna odlika ovih ekipa je napadački veoma dobra igra, gosti su postigli čak 17 golova do sada, dok su domaćini 12 puta tresli mrežu do sada.

Zanimljiva stvar kod Vitorije je to da je ona na svakom meču do sada u Ligi konferencija primila tačno po jedan gol, informacija pogodna za one koji ne vole da se klade na fikseve i sreću traže u golovima.

Osnovni tip nam je gol-gol zbog odličnih napadačkih igara ovih ekipa, a za hrabrije gađamo "iks" jer sa poenom i Vitorija i Fiorentina zasigurno idu direktno u osminu finala takmičenja.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,70)

TIP ZA HRABRIJE: X (kvota 3,45)

