BORBA ZA OPSTANAK SE ZAHUKTAVA: Obračun "vukova" i "traktorista" bi trebao da obiluje golovima

U 16. kolu Premijer lige gledaćemo obračun dva tima iz zone ispadanja kada Vulverhempton bude dočekao Ispvič na "Molinjuu" (16.00).

FOTO: Tanjug/AP

Sezona nije dobro započela za današnje rivale, mada su to mnogi i očekivali pre njenog početka. To se svakako odnosi na Ispvič koji se vratio u Premijer ligu nakon 20 godina, uložio je dosta novca, ali treba mu vremena da se uigra i slabi rezultati nisu iznenadili nikoga, kao ni upravu kluba koja i dalje veruje menadžeru Kiranu Mekeni.

Što se tiče Vulvehremptona on konačno plaća ceh činjenice da godinama prodaje svoje najbolje igrače bez dovođenja adekvatnih zamena za njih. Letos je to ponovo bio slučaj jer je klub napustio Pedro Neto, a takođe je nekoliko bitnih igrača poput Moskere povređeno i to su glavni razlozi za činjenicu da su "vukovi" od samog starta u zoni ispadanja.

I jedni i drugi su sakupili po devet bodova do sada, ali je Ipsvič ispred na tabeli jer ima za nijansu bolju gol-razliku (-13 napsram -15). Prvi tim iznad zone ispadnja je Palas koji im beži četiri boda, tako da se situacija lako može promeniti ukoliko uđu u seriju dobrih rezultata.

Današnji meč obe ekipe dočekuju u seriji od tri vezana poraza, tako da će niz slabih rezultata bar neko prekinuti, a možda i oba rivala ukoliko odigraju "remi" koja je česta pojava na mečevima Ipsviča koji je čak šest puta igrao nerešeno ove sezone.

Odlučili smo se da tipujemo golove zbog Vulverhemtona koji je samo jedanput sačuvao svoju mrežu ove sezone, a pored toga ima dosta solidan napad predvođen Mateušom Kunjom koji je jedan od najpotcenjenijih igrača u Premijer ligi (sedam golova, tri asistencije).

NAŠ TIP: |1-3&||1-3 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA