FONSEKA NE RAČUNA NA STRAHINJU PAVLOVIĆA? Srpski reprezentativac pao u drugi plan, minutaža mu je sve manja

NEKADAŠNjI fudbaler Partizana bi mogao da presedi i treći uzastopni meč Milana ukoliko ga Fonseka ne bude koristio na večerašnjem susretu sa Đenovom (20.45).

Foto: Profimedia

Nakon dosta slabog starta sezone i razočaravajućih rezultata, Milan je prebrodio krizu i kako vreme prolazi izgleda sve bolje. O tome svedoči podatak da je na poslednjih devet utakmica doživeo samo jedan poraz, a uz njega je ostvario šest pobeda i dva remija.

Posebno je podigao nivo igra na "San siru" gde je vezao tri pobede u svim takmičenjima, a poslednja žrtva bio mu je srpski šampion, Crvena zvezda koju je sredinom nedelje savladao u okviru Lige šampiona.

Malo je falilo "crveno-belima" da dođu do boda, ne semaforu je stajao rezultat 1:1 sve do same završnice utakmice kada je se Ejbraham najbolje snašao u gužvi u petercu i doneo veliki trijumf svom timu.

Sa ta tri boda Milan se popeo na 12. mesto tabele Lige šampiona i na poslednja dva meča grupne faze pokušaće da se "ugura" među prvih osam koji idu direktno u osminu finala takmičenja. Igraće sa Đironom kod kuće i Dinamom u gostima, tako da su šanse da ostvari nove dve pobede velike.

Što se tiče Serije A, Milan je tek sedmi na tabeli i prošle nedelje je propustio veliku priliku da se priključi jednoj od najzanimljivijih borbi za titulu na svetu u ovom trenutku.

Gostovao je Atalanti u Bergamu i trijumfmom bi joj prišao na minus šest, ali poražen je pogotkom Lukama u završnici meča (1:2) i sada zaostaje velikih 12 poena za vodećom "boginjom provincije" od koje je odigrao meč manje.

Oba pomenuta meča propustio je srpski reprezentativac Strahinja Pavlović koji nikako da zaradi poverenje glavnog trenera Paola Fonseke. Portugalac više forsira Čaoa i Gabiju, dok su Pavlović i Tomori češće na klupu što je veliko iznenađenje jer se očekivalo da Srbin i Englez čine štoperski duo "rosonera" pre početka sezone.

Na "San Siro" danas dolazi ekipa Đenove koja igra veoma dobro u poslednje vreme, nanizala je pet prvenstvenih mečeva bez poraza i izdigla se izvan zone ispadanja na 14. mesto koje drži sa 15 osvojenih bodova.

"Grifoni" su skoro napravili rotaciju na klupi, ekipu je napustio Alberto Đilardino koji je kao fudbaler predvodio navalu Milana, a zanimljivo je da ga je zamenio još jedan bivši igrač "rosonera", Patrik Vijera koji je doduše ostavio znatno manji trag u istoriji legendarnog italijanskog kluba.

Iako je Milan favorit po bukmejkerima, gostima samopouzdanje činjenica da su slavili na poslednja dva gostovanja u Seriji A i večeras će imati priliku da po prvi put od 2014. godine vežu tri uzastopna trijumfa na strani.

Što se tiče izostanaka, domaćini su bez Pulišića, Benasera, Florencija i Loftusa Čika, dok su pod upitnikom napadači Morata i Okafor. Sa druge strane, gosti su bez Malinovskog, Mesijasa, Ekatora, Ahanora i moguće De Vintera za kojeg se neće znati do samog meča da li će zaigrati.

Verujemo da Đenova može namučiti Milan, "rosoneri" su umorni nakon obaveza u Evropi i vredi probati da ćemo videti bar po gol sa obe strane jer je kvota izuzetno primamljiva.

