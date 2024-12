LAVOVI BI DA SE VRATE NA PRVO MESTO: Podrška sa tribina "Parken stadiona" mu daje veliki vetar u derbiju kola

SEDAMNAESTO kolo danske Superliga zatvoriće obračun nekadašnjih šampiona kada Kopenhagen bude ugostio Nordšeland (19.00).

Foto: Profimedia

Kopenhagen je oran da ove godine vrati titulu u svoj posed i nalazi se usred borbe za titulu. Trenutno je treći na tabeli, ali zaostaje samo tri boda za vodećim Mitjilandom i pobedom na današnjem meču bi preuzeo prvo mesto jer ima bolju gol-razliku od njega.

"Lavovi" igraju dosta solidno u poslednje vreme, neporaženi su na deset utakmica u svim takmičenjima, mada bi voleli da više pobeđuju jer su ostvarili četiri trijumfa u tom periodu uz čak šest remija.

Kopengahen će biti motiivsan da se vrati na prvo mesto, a vetar u leđa mu daje činjenica da igra pred svojim navijačima na "Parken stadionu" gde je neporažen u prvenstvu ove godine (pet pobeda, tri remija).

Sa druge strane, Nordšeland je imao dosta slab starta sezone, ali kako vreme prolazi igra sve bolje i večeras ima priliku da se pobedom izdigne na četvrto mesto na tabeli.

U prestonicu dolazi u seriji od tri vezana meča bez poraza, pobedio je Viborg i Orhus, a uz to je remizirao sa Brendbijem (1:1).

Današnji rivali su se već susreli jednom ove sezone, to je bilo u šestom kolu Superlige kada je viđena veoma zanimljiva utakmica. Nordšeland je dominirao u prvom poluvremenu i na pauzu otišao sa prednošću od tri gola, ali je malo falilo da to prospe u drugom delu igre. Kopengahen se vratio u meč sa dva brza pogotka, međutim do trećeg nije mogao i bodovi su ostali u Farumu.

Na poslednjih šest utakmica Kopenhgaena u svim takmičenjima oba tima su tresla mrežu, a tradicionalno igra na golove protiv Nordšeland i zbog toga tipujemo novu goleadu na "Parken stadionu".

NAŠ TIP: GG (kvota 1,60)

