JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu

LIGA šampiona je juče došla kao "nacrtana" i mi smo to znali da iskoristimo.

FOTO: Tanjug/AP

Liverpul igra sjajno ove sezone, dominira u svim takmičenjima, ali za vikend je imao dosta sreće protiv Sautemptona koji se "samoubio" na "Sent Merisu" (3:2). Danas "redsima" na noge dolazi Real kojem su preko potrebni bodovi u Ligi šampiona. Madriđani su za vikend rutinski savladali Leganes (3:0) u gostima i najavili povratak u dobru formu jer su pre toga pobedili Osasunu (4:0). Oba tima imaju problema sa izostancima par bitnih igrača, Realova klupa je bolja i verujemo da će to doći do izražaja, te da će "kraljevski klub" odneti bar bod sa "Enfilda".

Kao drugi par izdvajamo Aston vilu i Juventus, očekujemo tvrd, taktički meč u Birmingemu i ne verujemo da će se iko zaletati. Vredi probati "iks" jer je kvota odlična.

