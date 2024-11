EMERIJEVA ASTON VILA IZGUBILA DAH? Današnji gost im je veliki dužnik, vreme je za naplatu

U 12. kolu engleske pPremijer lige fudbaleri Aston vile će u Birmingemu ugostiti Kristal palas (16.00).

FOTO: Tanjug/AP

Ove dve ekipe sastale su se pre nekoliko nedelja na istom ovom mestu u osmini finala Liga kupa kada su gosti iznenadili favorizovanog domaćina.

To je bila prva u nizu od četiri utakmice na kojima je Aston vila doživela poraz. To (četiri poraza u nizu) se desilo prvi put otkako je na menadžerskoj funkciji u Vili Unaj Emeri, a Špancu se to desilo prvi put u njegovih više od hiljadu utakmica u ulozi trenera.

Vila je u međuvremenu izgubila i dve prvenstvene utakmice kao i jednu u Ligi šampiona, gde je pokvarila stoodstotni učinak.

Uprkos ovoj krizi, pređašnja serija od 11 utakmica bez poraza učinila je da Vila i dalje ima relativno dobar položaj na tabeli Premijer lige i Lige šampiona.

Reprezentativna pauza je sigurno dobro došla svima u klubu, naročito imajući u vidu da tokom nedelje Vilu očekuje i utakmica sa Juventusom u Ligi šampiona.

Palas će pokušati da ostvari treću uzastopnu pobedu nad Aston vilom. Pre one u Liga kupu pobedili su ih i u poslednjem kolu prošlog prvenstva i to ubedljivo sa 5:0. Tom pobedom su preskočili Brajton na tabeli, a da su prve dve trećine sezone odigrali kao završnicu danas bi oni igrali u Ligi šampiona.

Ove sezone krenuli su očajno, sakušivši samo sedam bodova do sada i preti im opasnost da ispadnu. Samo dva puta u dosadašnjoj istoriji kluba imali su ovako malo bodova u ovoj fazi prvenstva.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,77)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA