TRADICIJA KAŽE "KEC"! "Pirati" su redovna mušterija u Kneževini

PRVA utakmica u Ligama petice nakon reprezentativne pauze igra se u Monaku, gde će "kneževi" na "Stadionu Luj II" ugostiti Brest (19.00).

Monako ove sezone igra veoma dobro, kako na međunarodnoj, tako i na domaćoj sceni i velike pohvale za to idu treneru Adiju Hiteru koji je napravio odličan tim od "kneževa".

Domaćini su u Ligi šampiona treći na polovini grupne faze i jedino je vodeći Liverpul osvojio više bodova od njih, dok su u Ligi 1 trenutno drugi na tabeli sa šest poena zaostatka u odnosu na dominantni PSŽ.

Pred reprezentativnu pauzu Monako je imao blagi pad u formi kada je krajem oktobra i početkom novembra doživeo uzastopne poraze od Monaka i Anžea, ali brzo se vratio na pobednički kolosek trijumfima nad Bolonjom i Strazburom.

Ono što posebno vredi napomenuti kod "crveno-belih" je to da su ove sezone podigli svoju defanzivu na znatno viši nivo, primili su samo osam golova do sada u Ligi 1 i to je glavni razlog za njihove uspešne rezultate.

Takođe, vredi napomenuti to da Monako sjajno igra u završnicama mečeva, čak šest puta je tresao mrežu u prvenstvu u poslednjih 15 minuta utakmica, tako da i kada ne povede ne hvata ga panika i strpljivo čeka priliku da "slomi" protivnika.

Iako na poslednja dva ligaška meča pred svojim navijačima nije postigao nijedan gol i osvojio samo jedan bod, tradicija govori da to danas ne bi trebalo da bude slučaj pošto je savladao Brest na minulih pet obračuna na "Stadionu Luj II".

Sa druge strane, u svojoj debitantskoj evropskoj kampanji, Brest se nalazi na četvrtom mestu izjednačen sa Monakom na tabeli Lige šampiona, sa deset osvojenih bodova, što je blizu da im garantuje plasman u nokaut rundu.

Međutim, na domaćem soju, menadžer Roj će biti prvi koji će priznati da rezultati nisu dobri. Brest se nalazi na 12. mestu, sa samo tri boda prednosti u odnosu na timove iz zone ispadanja, a sedam manje od trećeg mesta, pozicije koju su zauzeli prošle sezone.

Posle 11 odigranih kola "pirati" su već izgubili šest prvenstvenih utakmica ove sezone, samo jedan poraz manje nego što su doživeli tokom čitave prošle godine.

Može se reći da je reprezentativna pauza došla u pravo vreme za njih jer su doživeli uzastopne ligaške poraze pre nje, prvo ih je savladala Nica, a zatim i Brest.

Što se tiče izostanaka, domaćini će biti Baloguna, a pod znakom pitanja su Minamino, Golovin, Vanderson i Zakarija koji su se kasno priključili ekipi ili imaju blagih problema sa povredama.

Gosti imaju problema sa bekovima i verovatno će biti bez Hajdare i Bredlika Loka.

