MITROVIĆ HET-TRIKOM UĆUTKAO KRITIČARE: Sledeće žrtve "plavog talasa" su DŽerardovi "vitezovi Dehne"

HILAL dočekuje El Etifak u desetom kolu saudijske Pro lige.

Utakmica se igra na "Kingdom areni" u Rijadu od 15.45.

Hilal je u prošlom kolu prvi put u sezoni ispustio bodove, pošto je morao da se zadovolji nerešenim rezultatom sa najvećim rivalom Al Nasrom. Mučili su se "plavi talasi" na najtežem gosotvanju u ligi, a na kraju je bod doneo Sergej Milinković-Savić koji je tako preuzeo ulogu golgetera od reprezentativnog kolege Aleksandra Mitrovića.

Bila je to druga uzastopna utakmica na kojoj Mitrović nije postigao gol, što je malo zabrinule navijače i probudilo dežurne kritičare koji su počeli da "izražavaju zabrinutost". Ali, uzalud su se ponadali, Mitrogol je već u narednoj utakmici, četvrtom kolu zapadne grupe Azijske elitne lige šampiona protiv iranskog Esteglala podsetio neverne tome ko je gazda.

Učinio je to sa dva gola u razmaku od 17 minuta sredinom prvog poluvremena, da bi u 74. minutu utakmice kompletirao het-trik, svoj treći u dresu Hilala i deseti u međunarodnoj karijeri.

Mitrović je otkad je došao u Hilal odigrao 58 utakmica i za to vreme postigao 54 gola i upisao 11 asistencija! Ove sezone na 15 nastupa pogodio je čak 17 puta, od čega deset puta u Ligi gde je prvi strelac i pet u Elitnoj ligi šampiona gde je ispred njega sa golom više makedonski Albanac Jasir Asani iz Gvangžua.

Na žalost navijača Hilala i trenera Žorža Žezusa, utakmica protiv Esteghala imala je i negativnu stranu. Povredio se brazilski as Nejmar, koji tek što se vratio posle skoro jednogodišnje pauze. On je na terenu proveo samo oko pola časa pošto je u igru ušao početkom drugog dela a morao je da je napusti nekoliko minuta pre kraja. Glasine su da klub ozbiljno razmišlja da posle ove nove povrede raskine ugovor sa velikom zvezdom svetskog fudbala, a to je naravno odmah rasplelo klupko o njegovom povratku u Evropu.

U svakom slučaju, Nejmar ionako ne bi mogao da igra u prvenstvu do polusezone, jer ga klub zbog stare povrede nije ni registrovao, tako da nije jasno šta bi izgubili, osim par utakmcia u azijskoj Ligi šampiona gde je ionako tek na kašičicu dobio šansu u dve utakmice.

Uprkos tome što su poslednji put podelili plen sa komšijama, ekipa Žorža Žezusa je i dalje neporažena u 45 ligaških mečeva, a poslednji poraz doživeli su još u maju 2023. godine.

Na svom terenu, Al Hilal je pobedio u svakom od poslednjih 20 mečeva Pro lige, postigavši dva ili više golova u svim tim utakmicama osim u jednoj, dok je poslednji put poraz na "Kingdom areni" doživeo početkom marta 2023.

U međuvremenu, nakon što je u sezonu ušao furiozno sa tri uzastopne pobede, Al Etifak je izgleda ostao bez goriva i sada će pokušati da izbegne sedmi uzastopni meč u ligi bez pobede.

Nakon poraza od 2:0 od nedavno promovisane Kadsije prošlog vikenda, "komandosi" su sada izgubili tri od poslednje četiri prvenstvene utakmice i pali su na 12. mesto na tabeli sa samo 11 bodova iz devet utakmica.

Nekoliko dana nakon poraza od "domaće" Kadsije, Etifak je pobedio njenog imenjaka iz Kuvajta u Zalivskoj ligi šampiona, ali taj minimalni trijumf sigurno neće umanjiti pritisak koji oseća Stiven Džerard zbog poslednjih rezultata "vitezova Dehne".

Ipak, jedna velika pozitivna strana je to što su ove sezone neporaženi na gostovanju i što su na strani zaradili osam od svojih 11 poena.

S druge strane, Etifak nije pobedio Hilal ni u jednom od poslednjih 12 susreta, od kojih je 11 završeno porazom.

