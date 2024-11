SLOTOV LIVERPUL ISPISUJE ISTORIJU: Holandski stručnjak može učiniti nešto nijedan drugi trener "redsa" nije!

SAMO nekoliko dana nakon što su se sastali u Liga kupu, Liverpul i Brajton će ponovo ukrsiti koplja, ali ovoga puta na "Enfildu" (16.00).

FOTO: Tanjug/AP

Iako su mnogi bili skeptični nakon odlaska Jirgena Klopa da će klub vratiti u "ambis" u kojem je bio pre njegovog dolaska, Arneu Slotu je bilo potrebno samo par meseci ne samo da mnoge razuveri da to neće biti slučaj, već i da od Liverpula napravi legitimnog konkurenta za titulu.

Holandski stručnjak radi fantastičan posao, njegovi "redsi" marširaju na svim frontovima i igraju jedan od najboljih fudbala u Engleskoj o čemu svedoči druga pozicija na tabeli i bod zaostatka u odnosu na vodeći Mančester siti.

Do skoro su domaćini bili prvi na tabeli, međutim u prošlom kolu su remizirali sa Arsenalom na "Emirejtsu" što su "građani" iskoristili i preuzeli poziciju lidera.

Taj rezultat se ne može okarakterisati kao loš za Liverpul jer je Arsenal jedan od najboljih domaćina na svetu, tako da se može reći da je Slot položio još jedan težak zadatak na startu svog mandata na Mersisajdu.

Sredinom nedelje Liverpul je igrao upravo sa Brajtonom u Liga kupu, Slot je napravio veliki broj promena kako bi odmorio nekoliko nosilaca igre, ali to nije sprečilo "redse" da dođu do trijumfa, a glavni heroj istog bio je dvostruki strelac Kodi Gakpo (3:2).

Engleski velikani su favoriti da ponovo dođu do nova tri boda, ali to neće biti lako jer su "galebovi" pokazali da mogu da se nose sa njima.

Brajton je imao seriju slabih rezultata nakon odličnog starta sezone, međutim Hircler je u poslednje vreme konsolidovao svoje izabranike i na minula tri ligaška meča njegovi izabranici su sakupili sedam bodova.

Pobedili su Totenhem i Njukasl, što su zaista imresvini trijumfi ako se uzmu u obziri veličine tih timova, dok su proteklog vikenda u poslednjim minutima ispustili tri boda protiv Vulverhemptona na "Ameksu" (2:2).

Ono što je zanimljivo kod susreta Brajtona i Liverpula je to da "galebovi" uvek prvi postižu gol, to je bio slučaj na poslednje četiri njihove utakmice, tako da hrabriji mogu probati da će to ponovo biti slučaj.

Ipak, mi danas prednost dajemo "redsima" koji su u naletu, Arne Slot ima priliku da postane prvi menadžer Liverpula u istoriji koji će Premijer ligu otvoriti sa osam pobeda na uvodnih deset mečeva i verujemo da će mu to poći za rukom.

