"KNEŽEVI" ŽELE FRANCUSKU KRUNU: Udarne igle Lila su preumorne pred gostovanje u Monaku

MONAKO dočekuje ekipu Lila u derbiju osmog kola francuske Lige 1. Utakmica se igra na stadionu "Luj Drugi" od 20.45.

Foto Profimedia

"Kneževi" su lideri prvenstva, pošto je Pari Sen Žermen uoči reprezentativne pauze izgubio od Nice, a odličan početak sezone oplemenjuje i rezultat u Ligi šampiona gde su neporaženi posle drugog kola, a u prvom su pobedili Barselonu. Imaju sedam pobeda i dva remija od starta sezone, a tom skoru može se slobodno dodati i još jedna pobeda nad Barselonom, ubedljivih 3:0 u poslednjoj utakmici priprema pred početak sezone i to na "Monžuiku".

Protivnik im je sasvim po meri, ekipa Lila koja je posle jednomesečne krize od kraja avgusta do kraja septembra ušla u formu u najvažnijem trenutku. Posle četiri poraza malo je nedostajalo da dožive i peti protiv Strazbura koji je 0:2 preokrenuo u 3:2, ali su "doge" uspele u završnici da stignu do boda. Taj remi ih je osokolio pa su ušli u seriju pobeda koja uključuje dve prvenstvene i jednu u Ligi šampiona i to nad vladajućim prvakom Evrope Real Madridom.

Ostaje da se vidi da li će reprezentativna pauza uzeti danak i prekinuti uspešni niz jedne od ovih ekipa ili će remijem na neki način potvrditi da su i jedni i drugi u ovom trenutku - nepobedivi.

Monako je u dosadašnjem delu prvenstva skupio 19 bodova, što je njihov najbolji učinak još od sezone 1960/61, a tada su suvereno osvojili naslov prvaka Francuske.

Samo u tri prethodna navrata Monako je počeo sezonu Lige 1 tako što je ostao bez poraza u sedam utakmica, pri čemu je ta sezona 1960-61.bila prvi put, a polazilo im je to za rukom i 1979/80, kao i 2013/14, ali nisu uspevali da uzmu naslov u te poslednje dve kampanje.

Poslednja ligaška pobeda u gostima kod Rena usledila je samo nekoliko dana nakon što se Monako dramatično održao neporažen, jer su mu bila potrebna dva kasna gola u kišnoj Hrvatskoj da bi remizirao sa zagrebačkim Dinamom u Ligi šampiona. Istini za volju, "kneževi" su bili po svim parametrima bolji tim od "modrih", iako se sa tom tvrdnjom nije složila hrvatska javnost koja za gubitak dva boda krivi sudije, a isto to je pokazao i trener Bjelica već na terenu, odnosno pored njega, jer je u završnici utakmice dobio žuti karton, a ubrzo zatim i drugi.

Bilo kako bilo, sada Monako ima priliku da započne sezonu sa 10 utakmica bez poraza, a svi znaci sugerišu da će Huterova ekipa to i uspeti. Oni su već u seriji od deset utakmcia bez poraza u Ligi 1 računajući i prošlu sezonu, a to je njihov najbolji niz u poslednjih šest godina.

Što je za današnji meč još važnije, nisu doživeli poraz kod kuće od Lila u 12 prethodnih mečeva Lige 1 (od 2009. godine) na "Luju Drugom". To se doduše odnosi samo na prvenstvene utakmice, Lil ima jednu pobedu u Liga kupu iz 2019. godine, kada je ovde slavio sa 3:0, golovima Viktora Osimena (jedan) i Loika Remija koji je ušao u igru umesto povređenog Nigerijca i dodao dva na svoj konto.

Lil je posle gorepomenute serije dobrih rezultata sa dna tabele došao u poziciju odmah ispod one koja vodi u Ligu šampiona.

Navijači su posebno zadovoljni što fantastična pobeda nad Real Madridom nije izazvala opuštanje kod njihovih ljubimaca jer su nakon toga upisali pobedu protiv Tuluza, iako su na poluvremenu gubili sa 1:0.

Lil je sada postigao gol u 20 od poslednje 22 prvenstvene utakmice, ali je Monako bio jedna od dve ekipe koje su im zatvorile prilaze golu. Drugi je bio Sent Etjen koji je pre nešto više od mesec dana takođe pobedio "doge" sa 1:0.

Nijedan tim Lige 1 nije osvojio više pobeda u ovoj kalendarskoj godini od Monaka, koji večeras juri 17. trijumf u 2024. godini. S druge strane je efikasna ekipa Lila, koja se ipak previše uzda u sposobnost Džejsona Dejvida i Edona Žegrove u napadu, jer su njih dvojica jedini igrači ovog tima koji su postigli više od jednog gola ove sezone, a obojica su pre samo tri dana igrali u Ligi nacija Konkakafa, odnosno Evrope i pitanje je koliko će biti odmorni.

NAŠ TIP: 1 (kvota 2,03)