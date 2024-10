MAĐARI U PADU FORME, ALI KOD KUĆE IH JE TEŠKO DOBITI: Holandija od početka Lige nacija pri vrhu, ali nikad na samom vrhu

MAĐARSKA dočekuje reprezentaciju Holandije na "Puškaš areni" u Budimpešti.

FOTO: EPA

Naši severni susedi su u prošloj sezoni do poslednjeg kola bili u igri za plasman na završni turnir, ali ova, za njih druga sezona u A diviziji, ne ide ni izbliza tako dobro. Katastrofalni poraz (0:5) od Nemačke u prvom kolu začinjen je mršavim remijem bez golova protiv Bosne i Hercegovine kod kuće.

Bila je to prva utakmica kod kuće na kojoj Mađari nisu postigli gol posle 11 na kojima su uspevali da pronađu put do protivničke mreže. Bio je to i prekid serije od pet pobeda na svom terenu, ali Mađari ostaju neporaženi kod kuće od septembra 2022. godine kada ih je Italija sa 2:0 preskočila na prvom mestu tabele i otišla na finalni turnir Lige nacija te sezone.

S druge strane, holandski tim će u ovaj meč ući sa optimizmom, sa ciljem da obezbedi devetu uzastopnu pobedu protiv Mađarske. Svoju kampanju Lige nacija započeli su impresivnim rezultatima, uključujući ubedljiv trijumf od 5:2 protiv Bosne i Hercegovine i uzbudljiv remi 2:2 sa Nemačkom.

Holandija je jedna od deset reprezentacija koje su od početka Lige nacija stalno u diviziji A, a samo jednom u prethodna tri izdanja "lale" nisu osvojile svoju grupu.

Kladionice su pokazale poverenje u tim Ronalda Kumana, favorizujući ih da osvoje tri boda na ovom gostovanju. Ovo poverenje je opravdano, izgubili su samo dva puta u poslednjih 12 mečeva u gostima, sa impresivnim zbirom od osam pobeda i dva remija.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,73)

KLADIONIČARSKE PRIČE: Ko je dao najlepši gol lobom