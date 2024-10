BELGIJA JE MAČJI KAŠALJ ZA FRANCUZE: "Crveni đavoli" ne znaju kako da daju gol "galskim petlovima", a kamoli kako da ih pobede

U jednom od najzanimljivijih mečeva današnjeg programa Lige nacija, Belgija će u Briselu dočekati Francusku (20.45).

FOTO: Tanjug/AP

Večerašnji rivali su deo grupe "2" divizije "A" Lige nacija i direktno se bore za mesto koje vodi u sledeću fazu. Na prvom mestu u grupi nalazi se Italija sa sedam osvojenih bodova i trebala bi tu ostati s obzirom na to da igra sa Izraelom koji je zacementira na dnu bez ijednog boda na svom saldu.

Francuska je trenutno druga sa šest sakupljenih poena, a za vratom joj diše upravo Belgija koja ima dva boda manje i ne treba dodatno naglašavati značaj večerašnjeg susreta.

Liga nacije se od ove godine igra u novom formatu, između grupne faze i završnog turnira ubačeno je četvrtfinale, tako da iz svake grupe pored osvajača još jedna ekipa ide dalje, trećeplasirani ide u plej-aut za opstanak u diviziji, dok četvrti ispada u niži rang.

Što se tiče današnjeg meča, Francuska je blagi favorit pošto je već pobedila Belgiju početkom septembra, kao i na Evropskom prvenstvu i danas će pokušati da ostvari treći uzastopni trijumf nad "crvenim đavolima".

Ono što je posebno impresivno je da "galski petlovi" nisu primili nijedan gol na tim mečevima (2:0, 1:0) i evidentno je da znaju kako da se nose sa belgijskom reprezentacijom.

Izabranici Didijea Dešama su ovu reprezentativnu pauzu otvorili ubedljivom pobedom nad Izraelcima (4:1) tako da su u dobrom ritmu, mada treba napomenuti da iskusni selektor po prvi put nakon tri godine ne može da računa na Kilijana Mbapea koji se oporavio od povrede, ali još nije spreman da zaigra takmičarski fudbal i Antoana Grizmana koji je odlučio da se povuče iz reprezentativnog fudbala.

Kada je Francuska pobedila Belgiju početkom septembra golove su postigli Kolo Muani i Dembele za koje se očekuje da zajedno sa Bredlijem Barkolom čine ofanzivni trio "galskih petlova" na večerašnjem susretu.

Što se tiče Belgijanaca, nakon razočaravajućeg izdanja protiv Francuza, kapiten reprezentacije Kevin de Brujne je javno prozvao svoju selekciju i time dodatno narušio loše odnose unutar redova "crvenih đavola".

Odranije je poznato da je Tibo Kurtoa u ratu sa selektorom Tedeskom, a pored njega u sastavu neće biti ni najboljeg strelca u istoriji reprezentacije Romelua Lukakua, koji se preporodio u Napoliju i igra odličan fudbal ove sezone.

Takozvana "zlatna generacija" Belgije je na zalasku, potrebna je smena i uvođenje novih mladih igrača kako bi se "osvežila" reprezentacija, međutim, na Evropskom prvenstvu se videlo da će to biti teško učiniti.

Gosti su sredinom prošle nedelje bili blizu novog poraza jer su posle 40 minuta na "Olimpiku" gubili sa 0:2 od Italije, međutim,Lorenco Pelegrini je bespotrebno dobio crveni karton kojim je "začinio" utakmicu, a Belgijanci su to donekle umeli da iskoriste i golovima De Kujpera, odnosno Trosara došli su do boda, mada su razočaraani što nisu odneli čitav plen iz Rima s obzirom na to da su poravnali već u 61. minutu utakmice.

Večeras bismo blagu prednost dali Francuzima koje bi zadovoljio i bod, tako da predlažemo duplu šansu uz bar dva gola na meču jer su u pitanju napadački potentne ekipe.

