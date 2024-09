KRIZA U JUNAJTEDU JE SVE VEĆA: Ten Hag je ponovo na udaru kritika, može li Totenhem to da iskoristi i odnese tri boda sa "Old traforda"?

APSOLUTNI derbi šestog kola Premijer lige igra se na čuvenom "Old trafordu" na kojem će Mančester junajted od 17.30 ugostiti Totenhem Angelosa Postekoglua.

Profimedia

Nakon slabih rezultata u uvodnih par kola, trenera ovih engleskih velikana su bili bod velikim pritiskom. Totenhem je odgovorio nešto boljim partijama i pobedama nad Brentfordom i Karabagom u Ligi Evrope, dok je Junajted dopustio sebi da remizira sa Palasom i Tventeom, što je dodatno podgrejalo priče o potencijalnom odlasku Erika ten Haga.

Iako Holanđanin drugačije tvrdi, jasno je da "crveni đavoli" pod njegovim vođstvom ne idu u pravom smeru, prošle sezone su eliminisani iz Lige šampiona u grupnoj fazi i zauzeli su veoma lošu osmu poziciju u prvenstvu, što je zamaskirano osvajanjem FA kupa zahvaljujući kojemi i igraju Ligu Evrope ove godine.

Taj trofej doneo je određenu dozu nadanja među navijače kako će se ove sezone stvari promeniti, dovedeno je i nekoliko kvalitetnih pojačanjnja, međutim nastupi na terenu su ostali isti i Junajted pet utakmica zauzima 11. mesto na tabeli Premijer lige.

Na poziciji iznad nalazi se Totenhem čiji navijači vape za trofejom već dugih 16 godina, a Postekoglu je na sebe stavio dodatan pritisak izjavivši da uvek u drugoj sezoni na čelu nekog kluba osvaja trofej.

Iako nastupi "pevaca" na terenu nisu loši, rezultati izostaju, porazi od Njukasla i rovitog Arsenala, kao i neočekivani remi sa Lesterom naterali su engleske medije da počnu pisati da li je Postekogluov fudbal dobar za sparse, mada deluje da ima ozbiljnu podršku uprave i evidentno je da ekipa igra sve bolje.

Tu se pre svega misli na Solankea i Džonsona koji se slabo ušli u sezonu, ali poslednjih par mečeva igraju odlično i to se ogleda u pomenutim pobedama nad Brentfordom (3:1) i Karabagom (3:0) na kojima su postigli po dva gola.

Totenhem u boljem momenutu dočekuje ovaj derbi to je sigurno, a velika prednost za njih bila ako uspeju da dođu do ranog gola pošto bi onda atmosfera na "Old trafordu" bila paklena za domaće igrače koji bi se u tom slučaju našli pod enornim pritiskom na koji je dokazano da loše reaguju.

Takođe vredi napomenuti da Postekoglu od kada je preuzeo Totenhem jako loše igra protiv "velike šestice", ali jedine pozitivne rezultate beležio je upravo protiv Junajteda kojeg su sparsi prošle sezone savladali u Londonu (2:0), dok je u Mančesteru viđena podela bodova (2:2).

Izostanci muče i jedne i druge, domaćini su bez najskupljeg letnje pojačanja Lenija Joroa, Tajrela Malasije, Luka Šoa i Viktora Lindelofa, dok će kod gostiju meč sigurno propustiti Ričarlison i Vilson Odobera, a pod velikim znakom pitanja je kapiten ekipe Hjun Min Son koji se povredio protiv Karabaga, a Postekoglu je na pres konferenciji uoči meča rekao da će odluka da li će Son zaigrati biti donešena na dan utakmice.

Momentum je na strani Totenhema koji je neporažen na poslednja tri međusobna duela sa Mančesterom i verujemo da će se taj trend nastaviti.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS