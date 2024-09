VREME JE DA SKUPOCENI NAPAD ATLETIKA PRORADI: Golovi su zagarantovana stvar kada igra družina sa "Balaidosa"

POSLEDNjA utakmica današnjeg programa La lige odigraće se na "Balaidosu" gde će Selta ugostiti Atletiko Madrid (21.00).

Nakon odličnog starta sezone i dve uzastopne pobede protiv Alavesa i Valensije, fudbaleri Selte su doživeli očekivan pad u igri te su na naredne četiri utakmice osvojili samo tri boda.

Njih su sakupili trijumfom nad Valjadolidom, a pored toga su doživeli tri poraza (Viljareal, Osasuna, Bilbao), tako da i dalje nisu odigrali nijedan remi i nalaze se na devetom mestu na tabeli.

Ono što je karakteristično za "nebeskoplave" ove sezone je to da igraju utakmice sa velikim brojem pogodaka, na svakom meču Selte je bila prolazna igra GG&3+, tako da je zabava zagarantovana kada igraju momci sa "Balaidosa".

Danas će im biti posebno teško da dođu do novih bodova, pošto igraju protiv Atletiko Madrida, ekipe koja tradicionalno igra odlično protiv Selte koju je savladao na poslednjih sedam međusobnih duela.

Da bismo našli poslednju pobedu Selte nad Atletikom morali bismo da se vratimo čak u 2018. kada je na "Balaidosu" bilo 2:0.

Što se tiče Madriđana, oni su uložili veliki novac preko leta, doveli su zvučna imena poput Himeneza, Galagera i Serlota koje su kombinovano platili preko 150 miliona evra i želja im je da se bore za trofeje u svim takmičenjima u kojim učestvuju.

"Jorgandžije" su sezonu otvorile bez poraza, ali su na šest mečeva odigrali čak tri remija uz isto toliko pobeda, tako da su ovo kolo dočekali na četvrtoj poziciji sa šest poena zaostatka u odnosu na vodeću Barselonu koja ima perfektnih šest od šest (18 bodova).

Evidentno je da gostima treba vremena da se uigraju, odbrana igra standardno dobro i primila je samo tri gola do sada, međutim, napad je umeo da zakaže kada je to bilo potrebno i deset postignutih golova nije dovoljno s obzirom na to kakva fudbalska imena Madriđani imaju u navali.

Pored La lige, Atletiko igra i u Ligi šampiona koju je otvorio trijumfom nad Lajpcigom (2:1) na "Metropolitanu".

Što se tiče izostanaka, domaćini će biti bez De la Torea, Mingeze, Mankilja i Ristića, dok će kod gostiju meč propustiti Azpilikueta, Lemar i mladi Barios.

Na "Balaidosu" su golovi zagarantovani ove sezone, jednostavno takav fudbal igra Selta, a i vreme je da Atletikov napad "proradi", tako da očekujemo meč sa dosta pogodaka u Galiciji.

