MILAN NA SRPSKI POGON: Pavlović i Jović predvode "rosonere" u malom balkanskom derbiju na otvaranju Serije A

U prvom kolu italijanske Serije A fudbaleri Milana će na legendarnom "San siru" ugostiti Torino (20.45).

Foto: Profimedia

Nakon što je vratio Milan u vrh italijanskog fudbala za vreme svog mandata, uprava je odlučila da je vreme za smenu Stefana Piolija koji je defintivno bio najbolji trener kluba u poslednjih deset godina. Osvojio je titulu i dogurao do polufinala Lige šampiona sa "rosonerima", međutim vreme za rastanak je došlo, a na njegovo mesto postavljen je Paulo Fonseka.

Portugalski stručnjak je sa dosta uspeha vodio Lil u poslednje dve sezone, a pre toga je radio tri godine u Romi tako da odlično poznaje Seriju A i trebao bi brzo da se privikne na Italiju.

Na pres konferenciji uoči meča izgledao je samouvereno, a zašto i ne bi posle sjajnih odrađenih priprema njegovih izabranika koji su bili perfektni na turneji u Americi pobedivši Siti, Real i Barsu uz trijumf nad Moncom od pre par dana na "San siru".

Milan je napravio veoma dobar tim i preko leta je dovedeno nekoliko veoma kvalitetnih igrača poput Alvara Morate i Strahinje Pavlovića, dok bi uskoro klub trebao da pojača i Fofana iz Monaka koji je velika želja samog Fonseke.

Pomenuti duo je baš ono što je trebalo "rosonerima", u Morati su tražili iskusnog špica, dok će Pavlović pored svog kvaliteta doneti mladost i borbenost koju će domaća publika sigurno znati da ceni.

Srpski defanzivac je veoma dobro izgledao na pripremama, a da se brzo prilagodi životu u Milanu pomoći će mu još jedan naš reprezentativac, Luka Jović koji je letos produžio ugovor sa italijanskim velikanom.

Jović je takođe bio odličan na pripremama, pogotovo na poslednja dva meča na kojima je tresao mrežu i tako pokazao Morati da se ne sme opuštati jer mu lako može oteti ulogu prvog špica ukoliko Španac ne bude na potrebnom nivou.

Rival na startu sezone Milanu će biti Torino, ekipu protiv koje tradicionalno igraju odlično na "San Siru" na kojem nisu izgubili od "granate" na poslednjih 28 međusobnih duela (20 pobeda, osam remija).

Što se tiče gostujućeg tima, on je takođe promenio trenera preko leta, ekipa je dosegla maksimum sa Ivicom Jurićem koji ih je odveo do gornjeg doma tabele i devetog mesta na tabeli, a da ponovi te uspehe pokušaće Paolo Vanoli kojeg je preporučilo to što je Veneciju vratio u Seriju A.

Torino je ostao bez nekoliko bitnih igrača poput Bonđorna i kapiten Rodrigeza preko leta, ali dovedeno je i nekoliko kvalitenih fudbalera, a listu svakako predvodi Če Adams koji je u jednom od zanimljivijih transfera ovog leta pojačao "bikove".

Večerašnji susret se može okaraterisati malim srpskim derbijem, jer u redovima gostiju takođe imamo veliki broj naših fudbalera, tačnije tri od kojih su dvojica sigurni starteri.

To su Vanja Milinković Savić i Ivan Ilić, dok se ne zna kakvu će minutažu i ulogu imati Nemanja Radonjić koji se vratio u klub nakon odrađenje pozajmice u Majorci.

Nakon dobrih rezultata na pripremama, Torino je na startu takmičarskog dela sezone savladao Kozencu u prvom kolu Kupa Italije (2:0).

Smatramo da je Milan kvalitetniji tim koji je sposoban za velika dela i ako želi da se bori za titulu mora da dobija ovakve mečeve.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS