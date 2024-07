SRPSKI TRENER BLIZU PRVOG TROFEJA! Ima odličnu šansu da međunarodnu karijeru započne osvajanjem Superkupa!

DOSKORAŠNjI trener TSC-a Žarko Lazetić će ove sezone započeti svoju evropsku odiseju, preuzeo je Makabi iz Tel Aviva, a prvu priliku za trofej imaće već danas jer se njegov novi klub od 19 časova sastaje sa imenjakom iz Petah Tikve u Superkupu Izraela na "Blumfild stadionu".

FOTO: M. Vukadinović

Žarko Lazetić je prethodnih nekoliko godina bio primer kako jedan trener treba da radi u Superligi Srbije, postepeno je napredovao sa TSC-om, a "krunu" sjajnog rada doživeo je prošle godine kada je debitovao sa ekipom iz Bačke Topole u grupnoj fazi Lige Evrope.

To je realno bio limit TSC-a, dalje nije mogao da ga odvede i mladi stručnjak je odlučio da je vreme za iskorak u njegovoj trenerskoj karijeri koju nastavlja u Makabiju iz Tel Aviva, a vredi istaći to da će mu ovo će biti prvi međunardni angažman, pošto je do sada vodio samo klubove u Srbiji (privremeno Partizan, Teleoptik, Metalac i TSC).

Sigurno je da će biti pod mnogo većim pritiskom, u pitanju je klub koji je navikao na trofeje, ali Lazetić je pokazao da se radi o veoma dobrom treneru i vreme je da to pokaže na internacionalnoj sceni.

Potpisao je trogodišnji ugovor za izraelskim gigantom, a na pres-konferenciji uoči Superkupa najavio je da će tim pod njegovom palicom igrati ofanzivan fudbal, na gol više.

- Moja filozofija je da pomognem igračima da pokažu sve od sebe, da igraju atraktivan fudbal i daju golove. Kada smo bez lopte, želim da je što pre vratimo u naš posed. To su neki segmenti na kojima radimo svakodnevno i nadam se da ćemo uskoro izgledati kako želim.

Makabi je prošle sezone osvojio titulu, a kako je preko leta samo ojačao tim, uprava će tražiti nove uspehe što na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni i lepu priliku da svoj mandat započne u stilu Lazetić će imati danas protiv Petah Tikve.

Što se tiče gostujuće ekipe, ona je iznenadila sve osvajanjem kupa pošto u prvenstvu ekipa iz Petah Tikve nije igrala dobro i bila je deo plej-auta, mada je bez većih problema obezbedila opstanak.

Ipak, kockice su joj se poklopile u Kupu Izraela, uhvatila je zalet u pravo vreme i pobedom nad Hapoel Ber Ševom u finalu došla je do vrednog trofeja.

Ako pogledamo odrađene pripreme, u prednosti je tim iz Tel Aviva, odigrao je tri meča na kojima je upisao dva trijumfa uz remi, dok je Petah Tikva odigrala samo jedan susret u kojem je poražena od CSKA Sofije.

Kvalitet je dobrano na strani aktuelnog šampiona i očekujemo da on to pokaže pred svojim navijačima na "Blumfild stadionu".

