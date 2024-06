BENOVI KOMORI SU HIT KVALIFIKACIJA: Zimbabve neće imati lak posao protiv reprezentacije čiji najbolji strelac je bivši napadač Zvezde

ZIMBABVE će se sastati sa Komorima u prvom kolu grupe B KOSAFA kupa, takmičenja za reprezentacije članice Saveta fudbalskih saveza Južne Afrike.

FOTO: Profimedia / Christophe ARCHAMBAULT / AFP

"Ratnici" su šestostruki osvajači ovog kupa, ali poslednjih godina nemaju toliko uspeha, poslednji put su trofej osvojili 2018. godine. U međuvremenu, Zambija je preuzela primat i sa tri tutle na poslednja četiri izdanja stigla do ukupno sedam. Komori su, s druge strane, jedna od manje uspešnih reprezentacija, sa samo jednim četvrtfinalom iz 2019. godine, dok su u preostala četiri učešća ispadali u grupnoj fazi. Po svemu gore navedenom Zimbabve bi trebalo da bude siguran favorit, ali...

Zimbabve je u seriji očajnih rezultata, sa devet utakmcia bez pobede, ak ose ne računa ona na penale protiv Zambije u prijateljskoj utakmcii marta ove godine.

Jedinu "pravu" pobedu, u regularnih 90 minuta, na poslednje 24 utakmice od marta 2021. godine, ostvarili su u utakmici grupne faze Afkona protiv Gvineje, a i to je bilo u trećem kolu kada se već znao raspored u grupi i nije im pomogla ta pobeda da izbegnu poslednje mesto.

Poslednji su "ratnici" u kvalifikacionoj grupi za odlazak na Mundijal u Severnoj Americi, sa dva boda iz četiri utakmice. Izvukli su nerešeno protiv Nigerije i iznenađujućeg lidera grupe Ruande, pre nego što su izgubili od JUžnoafričke Republike i Lesota.

A Komori? Ova ostrvska državica iz Indijskog okeana je prva u svojoj kvalifikacionoj grupi posle četiri kola i to ispred Gane koju su pobedili sa 1:0. Bila je to njihova druga pobveda nad Ganom posle one koju su ostvarili na svom prvom Afkonu kada su golom nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Bena (Ben je inače rođen na ostrvu Mejot, jedinom iz Arhipelaga koji ne pripada Komorima, nego je izabrao da ostane deo Francuske) eliminisali "crne zvezde" iz daljeg takmičenja.

Utisak su malo pokvarili porazom od "velikih košija" Madagaskara sa 2:1, ali i dalje su u dobroj poziciji da izbore istorijski prvi plasman na Mundijal.

NAŠ TIP: 2+ (kvota 1,52)

