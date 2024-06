BELGIJA NE SME DA KIKSNE JOŠ JEDNOM: Rumuni su hit Evropskog prvenstva posle prvog kola

RUMUNIJA ima meč-loptu za prolaz u drugu fazu Evropskog prvenstva.

FOTO: Tanjug/AP

"Trikolori" su u prvom kolu ostvarili jednu od najubedljivijih pobeda (3:0 protiv Ukrajine) a sada za protivnika imaju prvog favorita grupe Belgiju. !Crveni đavoli" su se oklinutli za startu prvenstva, izgubivši od Slovačke pa bi ih novi poraz možda koštao i eliminacije sa turnira.

Susret Rumunije i Belgije od 21 čas na "Mingersdorferu" u Kelnu zatvoriće deveti dan Evropskog prvenstva u fudbalu.

Poraz Belgije verovatno je najneprijatnije iznenađenje prvog kola, mada je to zapravo stvar perspektive, jer je za navijače Slovačke bio sve sem neprijatnog.

To je selektoru Domeniku Tedesku bio prvi poraz od kada je preuzeo "crvene đavole" u ​​februaru 2023. godine, a to je bio i tek drugi put da nisu uspeli da postignu gol otkad je italijanski stručnjak na čelu.

Rezultat nije pravi pokazatelj dešavanja na terenu, jer je Belgija dominirala u skoro svim parametrima igre. VAR je poništio dva gola, doduše u oba navrata (ofsajd i igranje rukom) donete su ispravne odluke, što je i očekivano u slučaju novog poluautomatskog ofsajda i senzora za dodir u samoj lopti. Ali ti golovi ukazuju na to da je Belgija u stanju da zatrese protivničku mrežu, samo je potrebno malo više koncentracije. Zbog toga i ne čudi izjava veziste Amadua Onane da nije zabrinut za šanse svoje ekipe da prođe dalje uprkod ovom porazu.

Ali "crveni đavoli" ne mogu sebi priuštiti još jedan promašaj. Belgija ima prilično loš istorijski bilans protiv Rumunije - po pet pobeda i poraza uz dva remija, pobeda i poraz u takmičarskim utakmicama, u kvalifikacijama za Mundijal 1994 u Sjedinjenim Američkim Državama. Pritom, Belgija je pobedila samo u jednom od poslednjih pet međusobnih susreta, iako je poslednji bio još u novembru 2012. godine.

Fudbalski svet i dalje je u šoku posle briljantne predstave rumunskih fudbalera protiv Ukrajine i dominantne pobede od 3:0. "Trikolori" nikada nikoga nisu pobedili sa tolikom razlikom na završnim turnirima evropskih prvenstava i sada imaju priliku da tek drugi put u istoriji prođu grupu na šampionatima Starog kontinenta.

Strelac prvog gola u pobedi nad Ukrajincima Nik Stančiju izjavio je posle utakmice da mu je dan pobede bio drugi najsrećniji u životu, posle onoga kada mu se rodila kćerka.

Zaista, malo ko je mogao da očekuje takvo izdanje Rumuna posle serije loših rezultata koji su usledili posle završetka kvalifikacija. Naši susedi odigrali su četiri prijateljske utakmice u kojima su dva puta igrali bez golova i još jednom nerešeno, ali 1:1 i to protiv slabašnih rivala kao što su Severna Irska, Bugarska i Lihtenštajn , dok su lako izgubili od Kolumbije sa 3:2. Akcenat na "lako" uprkos na prvi pogled tesnom rezultatu, jer je do 85. minuta utakmice bilo 3:0 za "kafeterose".

Posle dva puta po 0:0 i pobede od 3:0 sada je umunija u poziciji da možda veže četvrtu utakmicu bez primljenog gola, prvi put još od septembra 2015. godine.

Neće to biti lako protiv ekipe koja u svojim redovima ima napdača kakav je Romelu Lukaku. On je postigao dva gola u poslednjoj pripremnoj utakmici Belgije pred EURO, protiv Luksemburga. Postigoa je dva i protiv Slovačke, ali su oba opravdano poništena što ne znači da on sa njegove strane nije uradio valjan posao završnim udarcima.

Zanimljivo je da nijedan međusobni susret Rumunije i Belgije nije završen bez golova, a malo je verovatno da će i sada to biti slučaj.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,75)

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS