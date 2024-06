TEŠKI DANI ZA VELIKANA: Četrnaestostruki šampioni države se nalaze na dnu tabele!

MALO ko je mogao pretpostaviti da će se na sredini sezone u irskom prvenstvu Dandalk nalaziti na dnu tabele, a novo neugodno gostovanje velikana očekuje večeras kada ga od 18 časova bude ugostio Sent Patriks na ''Ričmond parku''.

Profimedia

Teške dane proživljava Dandalk koji ove sezone igra jednu od najgorih sezona u skorijoj istoriji kluba i četrnaestostruki šampion Irske je zakovan za dno tabele na sredini prvenstva.

Ostvario je samo dve pobede i sakupio 13 bodova na 18 odigranih utakmica, a uz to je postigao samo devet golova tako da ne čudi što je na poslednjem mestu.

Pored slabog napada, problematična je i odbrana gostiju koji su primili 25 golova do sada i jedino je Drogeda u čitavoj ligi više puta vadila loptu iz mreže od njih (32).

Ipak, u poslednja tri kola Dandalk je upisao pobedu i remi, uz poraz, tako da su možda bolji dani na vidiku za ekipu koja je jedna od najvećih u istoriji irskog fudbala.

Što se tiče Sent Patriksa, on nikako da prikaže konstantnost u igri i beleži promenljive rezultate. To se najbolje ogleda u poslednjih pet ligaških utakmica na kojima je upisao pobedu uz po dva poraza i remija.

Ono što je karakteristično za domaćina je to da igra dosta bolje kod kuće nego u gostima i čak 16 od svoja 23 boda sakupio je na ''Ričmond parku''.

Takođe, goleade su česta pojava kada igra Sent Patriks i na četiri od njegovih minulih pet mečeva igra gol-gol je bila prolazna.

Blagu prednost bismo večeras dali domaćinu koji igra veoma dobro na svom terenu, ali ne bismo potcenili Dandalk koji mora u nekom trenutku da se ''pokrene'' i zbog toga oprezno tipujemo duplu šansu uz golove.

NAŠ TIP: 1X&2+ (kvota 1,60)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA