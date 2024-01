SAMURAJI SU GLAVNI FAVORITI NA AZIJSKOM KUPU: Nova pobeda ih vodi u osminu finala

U drugom kolu Azijskog kupa sastaće se Irak i Japan (12.30).

FOTO: AP/Tanjug

Obe reprezentacije su pobedama započele učešće na turniru i zauzimaju prva dva mesta u grupi ''D'', što i ne čudi s obzirom na to da su tu još Indonezija i Vijetnam.

Japanci su imali malih problema protiv Vijetnama jer su nakon 33 minuta gubili sa 1:2, ali posle toga su ubacili u petu brzinu i već do poluvremena su preokrenuli, a na kraju su slavili sa 4:2.

Popularni ''samuraji'' su na ovaj turnir došli kao jedni od glavnih favorita i očekuje se da doguraju do same završnice, a samopouzdanje da to mogu da učine daje im činjenica da su poslednji put poraženi u martu 2023. godine od Kolumbije.

Nakon toga su ušli u neverovatnu seriju i vezali su 11 pobeda, a posebno je impresivna bila ona nad Nemačkom kada su ih u prijateljskom meču krajem septembra savladali sa 4:1 na ''Folksvagen areni''

Sa druge strane, Irak je dosta lakše odradio svoj posao u prvom kolu savladavši Indonežane rezultatom 3:1.

Jako je bitno za nominalnog domaćina što je trijumfovao na tom meču jer je tako napravio veliki korak ka osmini finala.

Da podsetimo, u narednu fazu prolaze dve prvoplasirane selekcije iz svake grupe, kao i četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije.

Japan je kvalitetniji tim od Iraka i očekujemo da to pokaže na terenu.

NAŠ TIP: 2&2+ (kvota 1,42)

