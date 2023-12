ŠAMPION NE ODUSTAJE OD TITULE: Vesterlo želi da izbegne borbu za opstanak

ŠAMPION Belgije Antverpen dočekuje ekipu Vesterloa u 19. kolu Pro lige. Utakmica se igra na stadionu "Bosuil" od 18 časova i 15 minuta.

EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

"Stari majstor" nije najbolje započeo odbranu titule, ali je postepeno dizao formu i sada je opet konkurentat. Antverpen je u prvih 12 kola ostvario četiri pobede da bi u narednih šest skupio isto toliko.

Trenutno je ekipa Marka van Bomela šesta sa 31 bodom, što je čak 13 manje od lidera Rojal union Sen Žiloa, ali ta naizgled velika zaliha "unionista" prepoloviće se po okončanju regularnog dela prvenstva a do tada ima vremena da se još smanji.

Dobre igre u poslednje vreme Antverpen je krunisao i prvom pobedom u ligi šampiona, doduše isuviše kasno da se uplete u borbu za evropsko proleće, ali pobeda nad Barselonom uvek je dobro došla, makar kao podstrek u nastavku sezone.

Uprošlom kolu šampion je imao težak posao protiv Anderlehta koji je uz dosta sreće stigao do boda, a čak je i vodio do pred kraj utakmice. Ipak, van Bomelovim momcima sreća se konačno osmehnula kada je Ilenikena postigao izjednačujući go lna asistenciju Tobija Aldervirelda.

Vesterlo je pomerio stvari sa mrtve tačke kada je reč o borbi za opstanak pošto je pobedama nad direktnim konkurentima Ojpenom i Kortrijkom u poslednja dva kola stigao na samo bod zaostatka od mesta koje umesto u grupu za opstanak vodi u razigravanje za Ligu konferencija.

NAŠ PREDLOG: 1X&2-4 (kvota 1,75)

