"KNEŽEVI" POSUSTAJU U TRCI ZA TITULOM: Da li je Pjer Saž Lionova "treća sreća"

MONAKO dočekuje Lion u prvoj utakmici 16. kola francuske Lige 1. Utakmica se igra na stadionu "Luj drrugi" od 21 čas.

FOTO: Tanjug/AP

Monako je u novu sezonu u Ligi 1 ušao sa velikim ambicijamaa od samog početka je jakim startom potvrdio da će biti jedan od glavnih protivkandidata Pari Sen Žermenu u borbi za titulu. Jedno vreme su "kneževi" bili ispred "svetaca" na tabeli, ali je nekoliko lošijih rezultata, uključujući i ubedljiv poraz od PSŽ-a od 5:2, uticao na plasman.

Monako je sada treći na tabeli sa šest bodova manje od Pari Sen Žermena i dva manje od drugoplasirane nice koja je do pre četiri kola bila lider ali ni ona nije uspela da izdrži pritisak "svetaca".

Monako nije imao mnogo kikseva, drzuga dva poraza doživeo je od Nice i četvrtoplasiranog Lila u gostima, što nisu veika iznenađenja. Neočekivano su "kneževi" izgubili bodove remijima sa Avrom i Lorijenom, ali i sa ta četiri boda bili bi drugi. Jednostavno, PSŽ je toliko jak da pored "svetaca" ne smete sebi da dozvolite nijedan kiks.

Olakšanje za domaćine ove sezone je činjenica da se ne takmiče u Evropi, pa je fokus ove ekipe na nacionalnom prvenstvu, a ako žele da ostanu u vrhu tabele moraju da se vrate u formu sa početka prvenstva što pre.

A šta reći za Olimpik iz Liona? Ljubitzelji fudbala ne pamte kada je ovaj klub bio u goroj situaciji. Lion je na poslednjem mestu sa samo deset osvojenih bodova, a samo činjenica da još nekoliko ekipa igra katastrofalno "lavove" još uvek drži u nadi da mogu da izbore opstanak.

Jedine dve pobede u sezoni Lion je ostvario u poslednjih pet kola, tako da se nazire neki rast forme. Lorijan koji je na mestu koje vodi u baraž ima dva boda više od Liona, a Tuluz koji je prvi iznad crte je na "plus tri".

Ako se po jutru dan poznaje, novi trener Pjer Saž biće "treća sreća". On je treći šef stručnog štaba u sezoni, posle Lorana Blana i Fabija Grosa. On je, istina, imao debi za zaborav jer je u derbiju protiv Marselja poražen sa 3:0, ali je već u drugoj utakmici ostvario pobedu i to protiv jednog od konkurenata za opstanak Tuluza.

Statistika koja navijače Liona ne raduje, kaže da u ligi 1 nije opstao nijedan tim koji je posle 14 kola imao sedam ili manje bodova, a Lion je imao baš toliko pre pobede nad Tuluzom.

Lion je izguibio dva poslednja gostovanja u Kneževini, ali je prethodna dva pobedio. Poslednjih deset uakmica na stadionu "Luj drugi" skor je izjednačen, po četiri pobede Monaka i Liona i dva remija.

NAŠ PREDLOG: 1 (kvota 1,70)