Tip dana

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

16. 05. 2026. u 06:00

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

Tanjug/AP Photo/Luis Vieira

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

Sanderlend - MANČESTER J. 0:0

Mančester s. - BRENTFORD 3:0

Tuluz - LION 2:1

MILAN - Atalanta 2:3

Dinamo - HAJDUK 2:0

FEJENORD - Alkmar 1:1

AJAKS - Utreht 1:2

Štutgart - LEVERKUZEN 3:1

AVS - PORTO 3:1

LASK - SALCBURG 2:1

Remo - PALMEIRAS 1:1

NAREDNI MEČEVI

subota

Lokomotiva - HAJDUK 2 1.90

LEVERKUZEN - Hamburg 1 1.30

PALMEIRAS - Kruzeiro 1 1.70

nedelja

MANČESTER J. - Notingem 1 1.65

BRENTFORD - Kristal palas 1 1.77

Herenven - AJAKS 2 2.05

SALCBURG - Hartberg 1 1.25

LION - Lans 1 1.85

Đenova - MILAN 2 1.75

Cvole - FEJENORD 2 1.62

PORTO - Santa klara 1 1.35

"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.

