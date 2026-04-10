Tip dana

SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda

Ivan Dobrilović

10. 04. 2026. u 11:18

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati

СУПЕР ТРАДИЦИЈЕ: Ево шта каже историја мечева који су на програму овог викенда

Jan De Meuleneir / PsnewZ / Profimedia;

BELGIJA 1

ST. TRUDEN - BRIŽ GG

Na poslednjih osam duela na terenu Sent Trudena viđen je bar po gol na obe strane.

BRAZIL 1

ATLETIKO PR - ŠAPEKOENSE GG

Na minulih osam međusobnih mečeva mreže su se tresle na obe strane.

KORINTIJANS - PALMEIRAS 0-2

Na prethodnih deset susreta nisu postizana više od dva pogotka.

ČEŠKA 1

TEPLICE - SPARTA GG

Na proteklih osam „sudara“ oba tima su postizala barem po gol.

HOLANDIJA 2

MASTRIHT - HELMOND 3+

Na poslednjih devet međusobnih susreta viđena su barem tri pogotka.

PORTUGALIJA 2

LEIŠOEŠ - OLIVEIRENSE 2-3

Na prethodnih pet dvoboja na terenu Leišoeša postizana su dva ili tri gola.

TURSKA 1

BEŠIKTAŠ - ANTALIJA GG

Na devet uzastopnih međusobnih mečeva mreže su se tresle na obe strane.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart