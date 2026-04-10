SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija mečeva koji su na programu ovog vikenda
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati
BELGIJA 1
ST. TRUDEN - BRIŽ GG
Na poslednjih osam duela na terenu Sent Trudena viđen je bar po gol na obe strane.
BRAZIL 1
ATLETIKO PR - ŠAPEKOENSE GG
Na minulih osam međusobnih mečeva mreže su se tresle na obe strane.
KORINTIJANS - PALMEIRAS 0-2
Na prethodnih deset susreta nisu postizana više od dva pogotka.
ČEŠKA 1
TEPLICE - SPARTA GG
Na proteklih osam „sudara“ oba tima su postizala barem po gol.
HOLANDIJA 2
MASTRIHT - HELMOND 3+
Na poslednjih devet međusobnih susreta viđena su barem tri pogotka.
PORTUGALIJA 2
LEIŠOEŠ - OLIVEIRENSE 2-3
Na prethodnih pet dvoboja na terenu Leišoeša postizana su dva ili tri gola.
TURSKA 1
BEŠIKTAŠ - ANTALIJA GG
Na devet uzastopnih međusobnih mečeva mreže su se tresle na obe strane.
Komentari (0)