NIZOVI: Bornmutovih pet remija
TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.
POBEDE
Džohor (Malezija 1) 20
Nasr (S. Arabija 1) 13
Askoli (Italija 3) 8
Dinamo (Hrvatska 1) 7
Monako (Francuska 1) 7
Slavija (Češka 1) 7
NEREŠENE
Bornmut (Engleska PL) 5
Bohemijans (R. Irska 1) 4
Teplice (Češka 1) 4
Brentford (Engleska PL) 3
Gvidonija (Italija 3) 3
Kaen (Francuska 3) 3
PORAZI
Aue (Nemačka 3) 8
Filadelfija (MLS, SAD) 6
Nortempton (Engleska L1) 6
Olimpik Šarlroa (Belgija 2) 6
Soči (Rusija 1) 6
Ruh (Ukrajina 1) 6
0-2
Riestra (Argentina 1) 12
Aldosivi (Argentina 1) 9
Platense (Argentina 1) 9
Est. Rio Kvarto (Argentina 1) 7
Koritiba (Brazil 1) 7
BandIrma (Turska 2) 6
2-3
Elgin (Škotska L2) 9
Instituto (Argentina 1) 8
Kasarano (Italija 3) 8
Pardubice (Češka 1) 8
Cirih (Švajcarska 1) 7
Vintertur (Švajcarska 1) 7
3+
PSV (Holandija 1) 14
Cirih (Švajcarska 1) 12
Herenven (Holandija 1) 9
Lucern (Švajcarska 1) 9
Hataj (Turska 2) 8
Dinamo (Hrvatska 1) 7
n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.
