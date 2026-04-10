NIZOVI: Bornmutovih pet remija

Ivan Dobrilović

10. 04. 2026. u 11:14

TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.

Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia;

POBEDE

Džohor (Malezija 1) 20

Nasr (S. Arabija 1) 13

Askoli (Italija 3) 8

Dinamo (Hrvatska 1) 7

Monako (Francuska 1) 7

Slavija (Češka 1) 7

NEREŠENE

Bornmut (Engleska PL) 5

Bohemijans (R. Irska 1) 4

Teplice (Češka 1) 4

Brentford (Engleska PL) 3

Gvidonija (Italija 3) 3

Kaen (Francuska 3) 3

PORAZI

Aue (Nemačka 3) 8

Filadelfija (MLS, SAD) 6

Nortempton (Engleska L1) 6

Olimpik Šarlroa (Belgija 2) 6

Soči (Rusija 1) 6

Ruh (Ukrajina 1) 6

0-2

Riestra (Argentina 1) 12

Aldosivi (Argentina 1) 9

Platense (Argentina 1) 9

Est. Rio Kvarto (Argentina 1) 7

Koritiba (Brazil 1) 7

BandIrma (Turska 2) 6

2-3

Elgin (Škotska L2) 9

Instituto (Argentina 1) 8

Kasarano (Italija 3) 8

Pardubice (Češka 1) 8

Cirih (Švajcarska 1) 7

Vintertur (Švajcarska 1) 7

3+

PSV (Holandija 1) 14

Cirih (Švajcarska 1) 12

Herenven (Holandija 1) 9

Lucern (Švajcarska 1) 9

Hataj (Turska 2) 8

Dinamo (Hrvatska 1) 7

n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.

