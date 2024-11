DAMIR MIRVIĆ: Genk dva puta ne greši

* Bivši fudbaler Genta (Belgija 1)

Profimedia

SUBOTA

BRIŽ – DENDER 1

Šarlroa – Standard 0-3

NEDELjA

ST. TRUDEN – GENK 2

Beršot – Serkl Briž 3+

OUD HEVERLE – ANDERLEHT 2

St. Žiloaz – Antverpen GG

Vesterlo – Gent GG, 2

Briž trenutno pruža najbolje partije u šampionatu i prosečni Dender nije kalibar da mu naudi na njegovom stadionu.

Genk se posle kiksa na terenu Sent Žiloaza (0:4) ekspresno opravio i trijiumfovao protiv Šarlroe pred svojim pristalicama(3:0), tako da osokoljen odlazi i goste Sent Trudenu. Oud Heverle je smenom trenera uspeo da pokrene ekipu, koja je posle velike borbe otkinula bodove favoritu Sent Žiloazu (1:1). Ipak, protiv Anderlehta ima male šanse da napravi još jedno iznenađenje.