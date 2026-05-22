NAJBOLJA IZ MATEMATIKE, A NEMA NI RAČUNAR: Draganu Gavrilović za državno takmičenje pripremala - mama
U OSNOVNOJ školi "1. oktobar" u Bašaidu kod Kikinde ponosni su na svoju učenicu Draganu Gavrilović iz šestog razreda, jer je osvojila prvo mesto na Republičkom takmičenju iz matematike, održanom u Beogradu.
Ovako veliki uspeh devojčica je postigla marljivo učeći i redovno vežbajući i to "peške", kako kaže njena nastavnica Ivana Dobrijević, jer Dragana kod kuće nema računar. Matematičke probleme rešava rukom i olovkom, na papiru, što je, pokazalo se, nije prepreka u sticanju znanja, jer je učenica iz Bašaida najbolja u Republici u svom uzrastu.
Zanimljivo je i to da osim podrške nastavnice, ova skromna i tiha devojčica, ima još jednog kontrolora tačnih rešenja matematičkih problema, a to je njena majka.
- Mama me spremala za takmičenje. Ona nije prosvetni radnik već trgovac i radi u trgovini. Na državnom takmičenju bilo je pet zadataka, a samo za jedan mogu da kažem da je bio težak. Inače, odmalena sam volela matematiku i nije mi teško ni da učim ni da vežbam nove matematičke probleme. Najviše volim geometriju - otkrila je skromna devojčica iz Bašaida, koja, kao i većina matematičara, više voli brojeve nego da priča.
Ceneći uspeh Dragane Gavrilović, kao i postignute plasmane na takmičenjima nešto starije Staše Radak, učenice Osnovne muzičke škole "Slobodan Malbaški", i još starije Ilijane Lazičić, članice Dečjeg hora "Čuperak", gradonačelnik Mladen Bogdan priredio je prijem za njih tri.
Vaučeri od grada
U IME Grada Kikinde gradonačelnik Mladen Bogdan darovao je uspešnim učenicama vaučere od 20.000 dinara za kupovinu u prodavnici kompjuterske opreme, kao i druge sitnije poklone u znak pažnje i podrške.
Staša Radak je osvojila prvu nagradu na 31. Republičkom takmičenju održanom u Beogradu, u kategoriji saksofon. To je jedna u nizu prvih nagrada koje je donela kući sa raznih takmičenja, a ovih dana ostvarila je još jednu želju, sa 296 bodova od maksimalnih 300, upisala je Srednju muzičku školu "Isidor Bajić" u Novom Sadu.
Jedanaestogodišnja Ilijana Lazičić bila je najbolja na Međunarodnom festivalu "Raspevane pahuljice" u Mrkonjić Gradu u Republici Srpskoj, a bila je druga na međunarodnom festivalu u Trstu.
