Uspeh talentovanih učenika iz Kikinde: NJih 14 ide na državno takmičenje
Na 24. Pokrajinskom takmičenju talenata održanom protekle subote u Pančevu, 14 polaznika Regionalnog centra za talente „Dušan Vasiljev“ iz Kikinde obezbedilo je plasman na Državno takmičenje.
Prva mesta osvojili su Marija Popov iz engleskog jezika, Milana Baštovanov iz književnosti i Ilija Cvijan iz srpskog jezika. Druga mesta zauzeli su Mara Dragin iz srpskog jezika, Dorotea Borenović iz fizike i Bogdan Zavišin iz istorije.
Treća mesta zazuzeli su Majda Heldrih i Đurđina Petrović iz biologije, Vladislava Petrović i Teodora Ivetić iz psihologije, Vukašin Ćirić, Marko Blažić, Jelena Popov i Naum Ignjatov iz geografije. Odlazak učenika i njihovih mentora na Pokrajinsko takmičenje talenata plaćajući troškove prevoza pomogla je francuska kompanija koja ima fabriku u Kikindi.
Državno takmičenje talenata biće održano u Boru, za osnovce i Pančevu za srednjoškolce) 23. i 30. maja.
Preporučujemo
Komentari (0)