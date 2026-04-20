Srbija

Uspeh talentovanih učenika iz Kikinde: NJih 14 ide na državno takmičenje

Rada Šegrt

20. 04. 2026. u 17:50

Na 24. Pokrajinskom takmičenju talenata održanom protekle subote u Pančevu, 14 polaznika Regionalnog centra za talente „Dušan Vasiljev“ iz Kikinde obezbedilo je plasman na Državno takmičenje.

Успех талентованих ученика из Кикинде: Њих 14 иде на државно такмичење

Foto: RCT "Dušan Vasiljev"

Prva mesta osvojili su Marija Popov iz engleskog jezika, Milana Baštovanov iz književnosti i Ilija Cvijan iz srpskog jezika. Druga mesta zauzeli su Mara Dragin iz srpskog jezika, Dorotea Borenović iz fizike i Bogdan Zavišin iz istorije.

Treća mesta zazuzeli su Majda Heldrih i Đurđina Petrović iz biologije, Vladislava Petrović i Teodora Ivetić iz psihologije, Vukašin Ćirić, Marko Blažić, Jelena Popov i Naum Ignjatov iz geografije. Odlazak učenika i njihovih mentora na Pokrajinsko takmičenje talenata plaćajući troškove prevoza pomogla je francuska kompanija koja ima fabriku u Kikindi.

Državno takmičenje talenata biće održano u Boru, za osnovce i Pančevu za srednjoškolce) 23. i 30. maja.

