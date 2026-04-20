Akcija u Bujanovcu: Pozivaju se dobrovoljni davaoci krvi
Društvo dobrovoLjnih davalaca krvi Policijske uprave u Vranju, u prostorijama Sportske hale „Mladost“ u Bujanovcu, organizuje akciju dobrovoLjnog davanja krvi, u sredu 22. aprila ove godine.
Pozivaju se dobrovoljni davaoci krvi i svi humani ljudi da se pridruže policiji i daju tečnost koja znači život.
Akcija će se odvijati od od 9 do 16 časova.
