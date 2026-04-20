POMOĆ PETROVAČKOJ OPŠTINI: Odobren novac za nabavku prese za baliranje otpada
PETROVAC NA MLAVI – Ministarstvo zaštite životne sredine dodelilo je opštini Petrovac na Mlavi 1.112.000 dinara, na konkursu za projekte unapređenja sistema upravljanja otpadom.
Projekat je odobren na konkursu obuhvata nabavku prese za baliranje sekundarnih sirovina. Time će se postići efikasnije upravljanje otpadom, povećanje stepena reciklaže, unapređenje usluga komunalnog sistema i očuvanje životne sredine.
