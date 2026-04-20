Srbija

Isključenja struje: U utorak i sredu radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

20. 04. 2026. u 10:24

Naredna dva dana, 21. i 22. aprila, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

Искључења струје: У уторак и среду радови на мрежи у Браничевском округу

D.N.

U utorak, 21. aprila, u periodu od 8.30 do 14 sati, u Požarevcu struju neće imati deo Ulice Požarevački partizanski odred – kod „Liona“, a od 9 do 15 zaselak Dražilonje u Melnici kod Petrovca na Mlavi. Narednog dana, u sredu, od 8.30 do 14.30, u Požarevcu bez struje će biti deo Šeste ličke divizije prema obilaznici.

