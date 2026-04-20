Srbija

Dah proleća kraj Ibra: Minulog vikenda u Kraljevu održan prvi Sajam cveća (FOTO)

Goran Ćirović

20. 04. 2026. u 10:31

Prvi Sajam cveća u Kraljevu održan je minulog vikenda na parkingu ovdašnje pijace, uz desnu obalu Ibra kod Atletskog stadiona, okupivši više od 20 izlagača iz grada na Ibru, kao i susednih gradova i opština.

Дах пролећа крај Ибра: Минулог викенда у Краљеву одржан први Сајам цвећа (ФОТО)

G.Šljivić

Tokom dva sajamska dana, Kraljevčani su bili u prilici da razgledaju i kupe razne vrste cveća, od sezonskog do rasada, ukrasno drveće, dekorativno, saksijsko i sobno bilje, sadnice, preparate i opremu, a uzgajivači i proizvođači da razmene iskustva i saznaju nove standarde i aspekte u hortikulturi.

G.Šljivić

 

- Ovo je prvi Sajam cveća u našoj organizciji i zadovoljni smo odzivom i izlagača i posetilaca, tako da se nadamo da će manifestacija postati tradicionalna - kaže Suzana Mijatović iz JKP „Pijaca“ Kraljevo.

G.Šljivić

 

Ovaj Sajam kraj Ibra nije imao isključivo prodajni karakter već su svi izlagači bili raspoloženi i da posavetuju posetioce na koji način i kojim sadnicama mogu da ukrase i oplemene svje bašte, dvorišta, terase, stambene i poslovne prostrije.

G.Šljivić

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bio je njena velika ljubav: Vesna je ovaj hit posvetila poznatom pevaču

Bio je njena velika ljubav: Vesna je ovaj hit posvetila poznatom pevaču