Dah proleća kraj Ibra: Minulog vikenda u Kraljevu održan prvi Sajam cveća (FOTO)

Prvi Sajam cveća u Kraljevu održan je minulog vikenda na parkingu ovdašnje pijace, uz desnu obalu Ibra kod Atletskog stadiona, okupivši više od 20 izlagača iz grada na Ibru, kao i susednih gradova i opština.

Tokom dva sajamska dana, Kraljevčani su bili u prilici da razgledaju i kupe razne vrste cveća, od sezonskog do rasada, ukrasno drveće, dekorativno, saksijsko i sobno bilje, sadnice, preparate i opremu, a uzgajivači i proizvođači da razmene iskustva i saznaju nove standarde i aspekte u hortikulturi.

- Ovo je prvi Sajam cveća u našoj organizciji i zadovoljni smo odzivom i izlagača i posetilaca, tako da se nadamo da će manifestacija postati tradicionalna - kaže Suzana Mijatović iz JKP „Pijaca“ Kraljevo.

Ovaj Sajam kraj Ibra nije imao isključivo prodajni karakter već su svi izlagači bili raspoloženi i da posavetuju posetioce na koji način i kojim sadnicama mogu da ukrase i oplemene svje bašte, dvorišta, terase, stambene i poslovne prostrije.

