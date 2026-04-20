Dah proleća kraj Ibra: Minulog vikenda u Kraljevu održan prvi Sajam cveća (FOTO)
Prvi Sajam cveća u Kraljevu održan je minulog vikenda na parkingu ovdašnje pijace, uz desnu obalu Ibra kod Atletskog stadiona, okupivši više od 20 izlagača iz grada na Ibru, kao i susednih gradova i opština.
Tokom dva sajamska dana, Kraljevčani su bili u prilici da razgledaju i kupe razne vrste cveća, od sezonskog do rasada, ukrasno drveće, dekorativno, saksijsko i sobno bilje, sadnice, preparate i opremu, a uzgajivači i proizvođači da razmene iskustva i saznaju nove standarde i aspekte u hortikulturi.
- Ovo je prvi Sajam cveća u našoj organizciji i zadovoljni smo odzivom i izlagača i posetilaca, tako da se nadamo da će manifestacija postati tradicionalna - kaže Suzana Mijatović iz JKP „Pijaca“ Kraljevo.
Ovaj Sajam kraj Ibra nije imao isključivo prodajni karakter već su svi izlagači bili raspoloženi i da posavetuju posetioce na koji način i kojim sadnicama mogu da ukrase i oplemene svje bašte, dvorišta, terase, stambene i poslovne prostrije.
