Međunarodni samit o razvoju ženskog preduzetništva: „OsnaŽene“ na Novosadskom sajmu

MEĐUNARODNI samit „OsnaŽene – Western Balkans & EU Women in Business Summit“, posvećen razvoju ženskog preduzetništva, digitalnoj transformaciji, liderstvu i regionalnoj saradnji, biće održan 25. aprila u Kongresnom centru „Master“ na Novosadskom sajmu, uz podršku Evropske unije i učešće više od 20 predavača i panelista.

To je potvrđeno danas u razgovoru sa novinarima i istaknuto da je organizator platforma „OsnaŽene“, prva digitalna platforma za žensko preduzetništvo u Srbiji i regionu, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

Dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, naglasio je da će ove godine Sajam ženskog preduzetništva trajati dva dana, budući da postoji realna potreba za takvom manifestacijom, koja je prvi put organizovana prošlog decembra na inicijativu predsednice Pokrajinske vlade.

- Pred sobom smo imali vrlo jasan put: gde – u Novom Sadu, na kom mestu – na Novosadskom sajmu, koji predstavlja ‘Najbolje iz Vojvodine’ i sa kojim Pokrajinska vlada i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam imaju izuzetnu saradnju. Koga podržati – žene. Zašto – zato što smo u prethodnih pet godina opredelili više od 200 miliona dinara za direktnu podršku ženama koje vode preduzeća- rekao je Ivanišević i dodao da će na Paviljonu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, na 93. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, od 16. do 21. maja, biti predstavljeno žensko preduzetništvo, a učešće za preduzetnice biće besplatno.

Dr Indira Popadić, autorka i osnivač platforme „OsnaŽene“, navela je da su nacionalne i međunarodne nagrade koje je taj projekat osvojio kruna rada i istrajnosti, kao i rezultat kontinuirane podrške Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam — od tri dosadašnje startap akademije ženskog preduzetništva, koje je pohađalo više od hiljadu žena, do organizacije ovog samita.

Mr Slobodan Cvetković, generalni direktor Novosadskog sajma, istakao je da je značajno što se ovakav samit održava upravo na Sajmu, jer to dodatno doprinosi njegovoj prepoznatljivosti i relevantnosti u oblasti ženskog preduzetništva.

Samit su podržali i Ministarstvo za evropske integracije, Grad Novi Sad, kao i evropske institucije i relevantne organizacije u oblasti ženskog preduzetništva.