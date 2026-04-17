Različiti pravci, ideje jedinstvene: Tri umetnice u Vranju podelile galerijski prostor sa najmlađim stvaraocima

Jelena Stojković

17. 04. 2026. u 14:14

U Galeriji Narodnog univerziteta u Vranju otvorena je izložba pod nazivom „ Prihvatanje“, gde su svoje radove predstavile dr Irena Lazić, Ivana Stanisavljević Negić i Ružica Mitrović.

Posebnu čar ovom izuzetno posećenom događaju dalo je  50 dečjih radova nastalih u Univerzitetskoj dečjoj klinici, u okviru zdravstveno-vaspitnog i zdravstveno-vaspitnog i zdravstveno-obrazovnog rada, u vrtiću „Vrapče“ u Zemunu i radovi učenika II/3 OŠ „Vuk Karadžić“ u Vranju.

Ružica Mitrović predstavlja se delima apstraktnog izraza, u kojima kroz suptilne kolorističke odnose i prefinjene forme gradi snažan vizuelni doživljaj ispunjen emocijom i unutrašnjom energijom.

Dr Irena Lazić publici donosi autentičan, instinktivan pristup, gradeći prepoznatljiv bajkoviti svet lutkastih figura i razigranih, imaginarnih motiva.

Ivana Stanisavljević Negić u svom stvaralaštvu spaja duhovitost i dinamiku, a kroz česte prikaze ljudske figure prožima umetnost ličnim iskustvom i sportskim duhom nekadašnje reprezentativke Srbije.

U znak zahvalnosti, umetnice su poklonile umetnička dela gradu i Narodnom univerzitetu.

Preporučujemo

Srpski narod se kroz Maticu srpsku borio za očuvanje identiteta: Naučni skup Srem-srpki narod, istorija i kultura u Rumi
U Zavičajnom muzeju u Rumi u saradnji sa Maticom srpskom, povodom obeležavanja velikog jubileja - 200 godina postojnja ove kulturne ustanove, danas je održan naučni skup "Srem-srpski narod, istorija i kulture", kojem je prisustvovala i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Aleksandra Ćirić Bošković.

17. 04. 2026. u 15:32

Zapad u šoku, Rusija slavi: Konor Megregor postao pravoslavac!? Fotografije koje je objavio iznenadile su svet!

