Različiti pravci, ideje jedinstvene: Tri umetnice u Vranju podelile galerijski prostor sa najmlađim stvaraocima

U Galeriji Narodnog univerziteta u Vranju otvorena je izložba pod nazivom „ Prihvatanje“, gde su svoje radove predstavile dr Irena Lazić, Ivana Stanisavljević Negić i Ružica Mitrović.

Foto: J.S.

Posebnu čar ovom izuzetno posećenom događaju dalo je 50 dečjih radova nastalih u Univerzitetskoj dečjoj klinici, u okviru zdravstveno-vaspitnog i zdravstveno-vaspitnog i zdravstveno-obrazovnog rada, u vrtiću „Vrapče" u Zemunu i radovi učenika II/3 OŠ „Vuk Karadžić" u Vranju.

Ružica Mitrović predstavlja se delima apstraktnog izraza, u kojima kroz suptilne kolorističke odnose i prefinjene forme gradi snažan vizuelni doživljaj ispunjen emocijom i unutrašnjom energijom.

Dr Irena Lazić publici donosi autentičan, instinktivan pristup, gradeći prepoznatljiv bajkoviti svet lutkastih figura i razigranih, imaginarnih motiva.

Ivana Stanisavljević Negić u svom stvaralaštvu spaja duhovitost i dinamiku, a kroz česte prikaze ljudske figure prožima umetnost ličnim iskustvom i sportskim duhom nekadašnje reprezentativke Srbije.

U znak zahvalnosti, umetnice su poklonile umetnička dela gradu i Narodnom univerzitetu.