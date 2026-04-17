Različiti pravci, ideje jedinstvene: Tri umetnice u Vranju podelile galerijski prostor sa najmlađim stvaraocima
U Galeriji Narodnog univerziteta u Vranju otvorena je izložba pod nazivom „ Prihvatanje“, gde su svoje radove predstavile dr Irena Lazić, Ivana Stanisavljević Negić i Ružica Mitrović.
Posebnu čar ovom izuzetno posećenom događaju dalo je 50 dečjih radova nastalih u Univerzitetskoj dečjoj klinici, u okviru zdravstveno-vaspitnog i zdravstveno-vaspitnog i zdravstveno-obrazovnog rada, u vrtiću „Vrapče“ u Zemunu i radovi učenika II/3 OŠ „Vuk Karadžić“ u Vranju.
Ružica Mitrović predstavlja se delima apstraktnog izraza, u kojima kroz suptilne kolorističke odnose i prefinjene forme gradi snažan vizuelni doživljaj ispunjen emocijom i unutrašnjom energijom.
Dr Irena Lazić publici donosi autentičan, instinktivan pristup, gradeći prepoznatljiv bajkoviti svet lutkastih figura i razigranih, imaginarnih motiva.
Ivana Stanisavljević Negić u svom stvaralaštvu spaja duhovitost i dinamiku, a kroz česte prikaze ljudske figure prožima umetnost ličnim iskustvom i sportskim duhom nekadašnje reprezentativke Srbije.
U znak zahvalnosti, umetnice su poklonile umetnička dela gradu i Narodnom univerzitetu.
