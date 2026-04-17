Štedi gas i struju, a deli višak: Niš prvi grad u Srbiji sa "zelenom toplanom"
PRVI u Srbiji, Niš je u okviru sistema daljinskog grejanja dobio "zelenu toplanu", realizovanu u kotlarnici "Majakovski", koja već daje konkretne rezultate, jer - uz štednju gasa i električne energije - omogućava i predaju viška struje distributivnoj mreži.
Investicija u značajan iskorak ka korišćenju obnovljivih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti u gradu, vredna 975.000 dolara, realizovana je u saradnji sa specijalizovanom agencijom Ujedinjenih nacija i Ministarstvom zaštite životne sredine. U okviru projekta ugrađeni su termosolarni paneli i fotonaponska centrala, čime se omogućava proizvodnja i električne i toplotne energije za potrebe sistema.
Direktor JKP "Gradska toplana" Niš Živojin Tasić ističe da je reč o velikom iskoraku ka energetskoj efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora energije.
- Od ukupne sume, grant UNDP iznosi 220.000 dolara, a čitav posao sastoji se od sedam podprojekata, među kojima je najznačajniji postavljanje termosolarnih panela i izgradnja fotonaponske centrale u kotlarnici "Majakovski". Ovim je Niš postao pionir u projektima obnovljivih izvora energije, jer imamo opremu koja proizvodi električnu energiju, ali i toplu voda za potrebe stanara, što je dosad obavljano korišćenjem gasa - objašnjava direktor JKP "Gradska toplana" Živojin Tasić.
Pored energetskih postrojenja, uvedena su i digitalna rešenja koja omogućavaju praćenje rada sistema u realnom vremenu, što doprinosi boljoj kontroli i stabilnijem funkcionisanju mreže. Ugrađena je i oprema za kontrolu otpadnih voda i emisije štetnih gasova, čime su dodatno unapređeni standardi zaštite životne sredine.
Zato i Nina Ristić iz resornog Ministarstva ističe da je izdavanje integrisane dozvole važan korak za ovaj projekat. Jer, dosad su je od svih toplana u Srbiji dobile samo dve...
Podršku projektima "zelene energije" daje i niška lokalna samouprava.
- Ovo je deo šire strategije našeg razvoja, jer se Niš nalazi na zelenoj agendi ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Pored konverzije kotlarnica, od kojih je 97 odsto već prešlo na prirodni gas, sada uvodimo i obnovljive izvore energije - zaključuje gradski većnik Miloš Đorđević.
