Dom za Nikolajeva čeda: U Manastiru Lelić kod Valjeva raduju se novom zdanju

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

17. 04. 2026. u 11:41

U Manastiru Lelić, u kom su mošti svetog vladike Nikolaja Velimirovića, rođenog u tom istoimenom selu, pri kraju je završetak velelepnog zdanja, koje će biti namenjeno za muzej, ali i seminare, kongrese, izložbe i druge kulturne i duhovne sadržaje u duhu pravoslavlja čeda vladike Nikolaja i Svetoga Save.

Дом за Николајева чеда: У Манастиру Лелић код Ваљева радују се новом здању

V Mitrić

Zdanje je podignuto po blagoslovu epislopa valjevskog Isihija, uz njegovu svesrdnu pomoć i podršku, uz veliko zalaganje mladog igumana Georgija i verujućih ljudi.

Velika je radost što će, pored ostalog, veliki naučni skup o Svetom Nikolaju srpskom, koji organizuje Eparhija Valjevska, biti preseljen u ovaj manastir, čiju je crkvu podigao svetac lelićki, žički i ohridski.

Episkop Isihije i iguman Georgije ugostili su goste iz Grčke pravoslavne crkve i mnoštvo pripadnika Vojske Srbije. Oni su bili oduševljeni svetinjom, ganuti što mogu da celivaju svete mošti Nikolajeve i obradovani što svetinja dobija još jedno zdanje dostojno gorostasa, koji je, po svetom ocu Avi Ćelijskom, najveće čedo koje je rodila majka svetosavka, posle Svetog Save.

Srpski narod se kroz Maticu srpsku borio za očuvanje identiteta: Naučni skup "Srem-srpki narod, istorija i kultura" u Rumi

U Zavičajnom muzeju u Rumi u saradnji sa Maticom srpskom, povodom obeležavanja velikog jubileja - 200 godina postojnja ove kulturne ustanove, danas je održan naučni skup "Srem-srpski narod, istorija i kulture", kojem je prisustvovala i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Aleksandra Ćirić Bošković.

17. 04. 2026. u 15:32

Kosjerina i Kristina ostaju bez emisija: Tri formata se ukidaju na RTS-u, ovo je razlog