Dom za Nikolajeva čeda: U Manastiru Lelić kod Valjeva raduju se novom zdanju
U Manastiru Lelić, u kom su mošti svetog vladike Nikolaja Velimirovića, rođenog u tom istoimenom selu, pri kraju je završetak velelepnog zdanja, koje će biti namenjeno za muzej, ali i seminare, kongrese, izložbe i druge kulturne i duhovne sadržaje u duhu pravoslavlja čeda vladike Nikolaja i Svetoga Save.
Zdanje je podignuto po blagoslovu epislopa valjevskog Isihija, uz njegovu svesrdnu pomoć i podršku, uz veliko zalaganje mladog igumana Georgija i verujućih ljudi.
Velika je radost što će, pored ostalog, veliki naučni skup o Svetom Nikolaju srpskom, koji organizuje Eparhija Valjevska, biti preseljen u ovaj manastir, čiju je crkvu podigao svetac lelićki, žički i ohridski.
Episkop Isihije i iguman Georgije ugostili su goste iz Grčke pravoslavne crkve i mnoštvo pripadnika Vojske Srbije. Oni su bili oduševljeni svetinjom, ganuti što mogu da celivaju svete mošti Nikolajeve i obradovani što svetinja dobija još jedno zdanje dostojno gorostasa, koji je, po svetom ocu Avi Ćelijskom, najveće čedo koje je rodila majka svetosavka, posle Svetog Save.
