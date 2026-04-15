Pomoć Romima: Iz budžeta Požarevca pet miliona za projekte
KOMISIJA grada Požarevca objavila je predlog rang-liste projekata na osnovu konkursa za realizaciju Programa za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za 2026. godinu.
Za te namene, iz gradskog budžeta izdvojeno je pet miliona dinara, kao i prošle godine. Najviša odobrena suma iznosi 1.080.000, a najniža 200.000 dinara. Opšti cilj konkursa je postizanje veće socijalne uključenosti Roma i Romkinja preko specifičnih mera podrške u oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, zapošljavanja i stanovanja.
Preporučujemo
15. 04. 2026. u 14:36
24. 03. 2026. u 20:17
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)