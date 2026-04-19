ŽELEZNIČKA STANICA U KRUŠČIĆU KOD KULE ČAMI PREPUŠTENA ZUBU VREMENA Bez voznog reda samo - uspomene

ZGRADA Železničke stanice u Kruščiću kod Kule prepuštena je zubu vremena i, po svemu sudeći - urušavanju. Meštani, pritom, s tugom napominju da je mogla da bude sačuvana, kao podsećanje da je kroz ovo selo, još od kraja 19. veka, prolazio voz. Poslednji put 1985, za potrebe snimanja domaćeg filma "Život je lep".

Stanica se nalazila na pruzi koja je - preko Crvenke s jedne, i Bačkog Gračaca s druge strane - povezivala kulsku i odžačku opštinu, što je ljudima iz Kruščića omogućavalo da otputuju gde god požele. Nažalost, krajem sedamdesetih godina prošlog veka, pomenuti kolosek stavljen je van funkcije, jer je procenjeno da više nije rentabilan.

Šine PRUGA u Kruščiću, koja je već bila otpisana, nakratko je oživela kad je industrijskim kolosekom iz fabrike šećera u Crvenki stigla lokomotiva sa dva putnička vagona - neophodna za snimanje filma "Život je lep". Ubrzo potom, zauvek je demontirana.

Meštanin Ljubiša Jeličić kaže da je Mesnoj zajednici i lokalnoj samoupravi u Kuli bilo predloženo da se renoviraju zgrada Železničke stanice, kao i kuća prekoputa, gde je snimljen najveći deo radnje filma "Život je lep", pa da u tim objektima bude muzej sećanja i na to ostvarenje - u kojem su briljirale glumačke veličine poput Radeta Šerbedžije, Dragana Nikolića, Sonje Savić, Pavla Vuisića, Ljubiše Samardžića, Bate Živojinovića... - i na železnicu.

Ovako uređeni prostori, štaviše, mogli bi da posluže i za smeštaj gostiju koji posećuju lokalne manifestacije...

- Lokalna samouprava u Kuli svojevremeno je uputila zahtev da se zdanje Železničke stanice u Kruščiću zajednički sanira, ali direkcija "Železnica Srbije" nije ni odgovorila. Bio je uzaludan i pokušaj porodice šefa stanice, koja je tu stanovala, da otkupi ovu zgradu - ističe Ranko Španjević, jedan od viđenijih ljudi u ovom mestu.

Procenjuje da ne bi trebalo uložiti više od dva-tri miliona dinara, pa da se objekat obnovi i otvori za posetioce. A, samtra, i pruga je mogla da bude konzervirana za neko buduće vreme, što je znatno jeftinije nego da se gradi nova...