USKRŠNJE RADIONICE ZA NAJMLAĐE: Bogat program na centralnom trgu u Leskovcu
Na centralnom trgu u Leskovcu, povodom predostojećeg Vaskrsa, danas će biti održane radionice za najmlađe, a organizatori najavljuju bogat zabavni program.
Najmlađi Leskovčani moći će da učestvuju u muzičkim radionicama, iscrtavanju lica i poligonima spretnosti, a imaće i priliku da farbaju uskršnja jaja.
U programu će učestvovati i Gradski dečiji hor „Zvezdice“, osnovne i srednje škole, Narodni muzej, gradska bibloteka, Naučni klub Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju, kao i Savez za školski sport, dok će obrazovne ustanove biti u prilici da predstave svoje radove i obrazovne profile.
Početak manifestacije je najavljen za 16.30 časova. Organizator je lokalna samouprava uz podršku Turističke organizacije, Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“ i privatnih vrtića, kao i Muzičke škole „Stanislav Binički“.
