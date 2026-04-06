USKRŠNJE RADIONICE ZA NAJMLAĐE: Bogat program na centralnom trgu u Leskovcu

Na centralnom trgu u Leskovcu, povodom predostojećeg Vaskrsa, danas će biti održane radionice za najmlađe, a organizatori najavljuju bogat zabavni program.

foto: I.Mitić

Najmlađi Leskovčani moći će da učestvuju u muzičkim radionicama, iscrtavanju lica i poligonima spretnosti, a imaće i priliku da farbaju uskršnja jaja.

U programu će učestvovati i Gradski dečiji hor „Zvezdice“, osnovne i srednje škole, Narodni muzej, gradska bibloteka, Naučni klub Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju, kao i Savez za školski sport, dok će obrazovne ustanove biti u prilici da predstave svoje radove i obrazovne profile.

Početak manifestacije je najavljen za 16.30 časova. Organizator je lokalna samouprava uz podršku Turističke organizacije, Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“ i privatnih vrtića, kao i Muzičke škole „Stanislav Binički“.