USKRŠNJE RADIONICE ZA NAJMLAĐE: Bogat program na centralnom trgu u Leskovcu

Игор Митић
06. 04. 2026. u 12:28

Na centralnom trgu u Leskovcu, povodom predostojećeg Vaskrsa, danas će biti održane radionice za najmlađe, a organizatori najavljuju bogat zabavni program.

foto: I.Mitić

Najmlađi Leskovčani moći će da učestvuju u muzičkim radionicama, iscrtavanju lica i poligonima spretnosti, a imaće i priliku da farbaju uskršnja jaja.

U programu će učestvovati i Gradski dečiji hor „Zvezdice“, osnovne i srednje škole, Narodni muzej, gradska bibloteka, Naučni klub Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju, kao i Savez za školski sport, dok će obrazovne ustanove biti u prilici da predstave svoje radove i obrazovne profile.

Početak manifestacije je najavljen za 16.30 časova. Organizator je lokalna samouprava uz podršku Turističke organizacije, Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“ i privatnih vrtića, kao i Muzičke škole „Stanislav Binički“.

Preporučujemo

ČETIRI GODINE POSLE RAZVODA: Šta je rekla Danica- srela se sa Lazarom

