Srbija

DOM ZA STARE KOJI TRAJE: Gerontološki centar u Mataruškoj Banji obeležio 43 godine rada

Goran Ćirović

31. 03. 2026. u 10:50

Prigodnim i skromnim programom Gerontološki centar u Mataruškoj Banji kod Kraljeva, osnovan 1983., obeležio je 43 godine predanog rada i postojanja.

ДОМ ЗА СТАРЕ КОЈИ ТРАЈЕ: Геронтолошки центар у Матарушкој Бањи обележио 43 године рада

GU Kraljevo

Ova ugledna socijalno-zdravstvena ustanova za zbrinjavanje odraslih i starih lica danas raspolaže sa 252 mesta nudeći svojim korisnicima, uz svakodnevnu brigu, i radno-okupacione aktivnosti sa muzičkim i dramskim sadržajima, kao i aktivnosti kreativnog ispoljavanja u skladu sa ličnim interesovanjima i mogućnostima.

Obilazeći Gerontološki centar i razgovarajući sa korisnicima, gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić zahvalio je rukovodstvu i osoblju koji se duže od četiri decenije trude da najstarijim građanima pruže neophodnu pažnju i brigu. On je ovm prilikom istakao da država osniva institucije u kojima penzioneri mogu da žive i gde se brinu o njima, kao i da oni koji imaju najniža primanja mogu da očekuju najveće povećanje u budućnosti.

LISTE čekanja za upis u vrtiće u Valjevu više neće postojati, otvaranjem novog obdaništa "Lane", čiju je izgradnju i opremanje sa više od milion dolara finansirala Ambasada SAD kroz program humanitarne podrške Evropske komande Sjedinjenih Američkih Država (EUCOM). U novom vrtiću sa 11 savremeno opremljenih soba boraviće oko 250 mališana, a u punom kapacitetu počeće da radi za dva meseca, čim se završi prijem novih zaposlenih.

