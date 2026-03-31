DOM ZA STARE KOJI TRAJE: Gerontološki centar u Mataruškoj Banji obeležio 43 godine rada

Prigodnim i skromnim programom Gerontološki centar u Mataruškoj Banji kod Kraljeva, osnovan 1983., obeležio je 43 godine predanog rada i postojanja.

Ova ugledna socijalno-zdravstvena ustanova za zbrinjavanje odraslih i starih lica danas raspolaže sa 252 mesta nudeći svojim korisnicima, uz svakodnevnu brigu, i radno-okupacione aktivnosti sa muzičkim i dramskim sadržajima, kao i aktivnosti kreativnog ispoljavanja u skladu sa ličnim interesovanjima i mogućnostima.

Obilazeći Gerontološki centar i razgovarajući sa korisnicima, gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić zahvalio je rukovodstvu i osoblju koji se duže od četiri decenije trude da najstarijim građanima pruže neophodnu pažnju i brigu. On je ovm prilikom istakao da država osniva institucije u kojima penzioneri mogu da žive i gde se brinu o njima, kao i da oni koji imaju najniža primanja mogu da očekuju najveće povećanje u budućnosti.