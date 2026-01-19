ZAJEDNO OTAC I SIN: Plivanje za časni krst u Zrenjaninu

VELIKA je čast, ali i hrabrost plivati na Bogojavljenje za Časni krst i nije retkost da u gotovo svim vodama, rekama, jezerima, širom Srbije iz godine u godinu sve veći broj mladića, pa i devojaka se odvaži da skoči u hladnu januarsku vodu.

Privatna arhiva

Ali ne dešava se baš često, da na istom zadatku, časnom, poštenom i viteškom, zajedno budu otac i sin.

Četrdesetosmogodišnji Danijel Šebez, karatista i direktor Javne ustanove Sportski objekti iz Banatskog Despotovca kod Zrenjanina, skočio je u hladnu vodu gradskog jezera ispod Malog mosta u Zrenjaninu, zajedno sa osamnaestogodišnjim sinom Danilom, studentom IT i talentovanim fudbalerom.

- Osećaj je zaista prelep, plivati za Časni krst zajedno sa svojim detetom, koje je pokazalo odvažnost i želju, koju sam naravno prihvatio i podržao - kaže Šebez senior, ponosan na zajednički podvig.

- Moj otac je uz trenerski posao u karateu, još uvek aktivan j kao takmičar u veteranskim aktivnostima, u odličnoj je kondiciji i formi i gledajući njega kako se priprema za ovaj časni i viteški čin, odlučio sam da mu se pridružim - iskren je Danilo Šebez, budući fudbaler vojvođanskog ligaša OFK Gradnulice iz Zrenjanina.