Srbija

OPOMENA DUŽNICIMA: Zbog duga slede sudski postupci, a potom isključenje sa mreže

Dušanka Novković

05. 01. 2026. u 10:30

POŽAREVAC – Požarevačko JKP „Vodovod i kanalizacija“ počelo je sa slanjem opomena zbog povećanog broja korisnika sa dospelim, a neizmirenim obavezama.

ОПОМЕНА ДУЖНИЦИМА: Због дуга следе судски поступци, а потом искључење са мреже

D.N.

Pozvani su korisnici koji imaju dospela dugovanja da ih bez odlaganja izmire, kako bi izbegli dodatne troškove sudskih i izvršnih postupaka, kao i isključenje sa javne vodovodne mreže. -Blagovremeno izmirenje obaveza predstavlja jedini način da se izbegnu dalje mere koje ćemo preduzimati u skladu sa zakonom – upozorili su iz „Vodovoda“.

