OPOMENA DUŽNICIMA: Zbog duga slede sudski postupci, a potom isključenje sa mreže

POŽAREVAC – Požarevačko JKP „Vodovod i kanalizacija“ počelo je sa slanjem opomena zbog povećanog broja korisnika sa dospelim, a neizmirenim obavezama.

D.N.

Pozvani su korisnici koji imaju dospela dugovanja da ih bez odlaganja izmire, kako bi izbegli dodatne troškove sudskih i izvršnih postupaka, kao i isključenje sa javne vodovodne mreže. -Blagovremeno izmirenje obaveza predstavlja jedini način da se izbegnu dalje mere koje ćemo preduzimati u skladu sa zakonom – upozorili su iz „Vodovoda“.