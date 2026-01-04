PRVE BEBE U SUBOTICI DEČACI: Odlukom Gradonačelnika, sve bebe rođene 1. januara daruju se sa po 300.000 dinara
ODLUKOM gradonačelnika Stevana Bakića, Grad Subotica će sve bebe rođene 1. januara 2026. godine darivati sa po 300.000 dinara i ta sredstva će u najkraćem roku biti uplaćena na tekuće račune majki prvorođenih beba. U porodilištu Opšte bolnice u Subotici 1. januara ove godine rođene su dve bebe i obe su dečaci.
Prvo se, u 9.55 časova, porodila Jelena Madžarević koja je na svet donela zdravog dečaka teškog 3.450 grama i dugog 49 santimetara, a potom, u 11.40 časova, Dunja Kapičić koja je, takođe, rodila zdravog dečaka teškog 3.960 grama i dugog 51 santimetar.
U tek minuloj, 2025. godini, u porodilištu Subotičke Opšte bolnice ukupno je bilo 1.033 porođaja, a svet je ugledala 1.051 beba.
