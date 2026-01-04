Srbija

PRVE BEBE U SUBOTICI DEČACI: Odlukom Gradonačelnika, sve bebe rođene 1. januara daruju se sa po 300.000 dinara

Ljiljana Preradović

04. 01. 2026. u 12:59

ODLUKOM gradonačelnika Stevana Bakića, Grad Subotica će sve bebe rođene 1. januara 2026. godine darivati sa po 300.000 dinara i ta sredstva će u najkraćem roku biti uplaćena na tekuće račune majki prvorođenih beba. U porodilištu Opšte bolnice u Subotici 1. januara ove godine rođene su dve bebe i obe su dečaci.

FOTO: sajt Grad Subotica

Prvo se, u 9.55 časova, porodila Jelena Madžarević koja je na svet donela zdravog dečaka teškog 3.450 grama i dugog 49 santimetara, a potom, u 11.40 časova, Dunja Kapičić koja je, takođe, rodila zdravog dečaka teškog 3.960 grama i dugog 51 santimetar.

U tek minuloj, 2025. godini, u porodilištu Subotičke Opšte bolnice ukupno je bilo 1.033 porođaja, a svet je ugledala 1.051 beba.

