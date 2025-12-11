SELO RIBARI U MAČVI DOBIJA SPORTSKO ZDANJE: Ništa bez gradske vlasti

Izgradnja sportskog kompleksa Fudbalskog kluba ,,Napredak 1928" u Ribarima počela je pre petnestak godina, ali nikada u potpunosti završena, pa je, tek sada, uz zdušnu pomoć grada, dovedena skoro do kraja.

Foto V Mitrić

Na inicijativu Saveta mesne zajednice, grad Šabac izdvojio je značajan novac i podržao nastavak infrastrukturnih radova na zdanju koje se gradi i gde su radovi pri kraju. Radove je posetio gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić i istakao da je podignut krov, postavljena stolarija, urađen priključak na struju i uvedena voda, kao i da završna faza obuhvata postavljanje pločica i sanitarija.

-Ulaganje u sportske objekte direktno utiče na kvalitet i dalji razvoj sporta, a mi činimo sve da obezbedimo najbolje uslove da deca i mladi mogu aktivno njim da se bave. Na ovaj način stvaramo zdravu zajednicu i pokazujemo da su nam mali sportski klubovi jednako bitni kao i veliki, bilo da su u gradu, ili selu kaže dr Pajić.

Grad Šabac je za ove namene izdvojio 1,7 miliona dinara. Ukupno sa ljudima dobre volje uloženo je više od 3,5 miliona dinara.