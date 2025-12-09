Srbija

„OVO NIJE TO MESTO“: Izložba fotografija i video radova Stefane Savić u kraljevačkom muzeju

Goran Ćirović

09. 12. 2025. u 12:15

U Galeriji Narodnog muzeja u Kraljevu, u četvrtak, 11. decembra, sa početkom u 18 sati, biće otvorena izložba fotografija i video radova umetnice Stefane Savić pod nazivom „Ovo nije to mesto”.

Narodni muzej Kraljevo

Na savremenoj umetničkoj sceni, Stefana Savić izdvaja se po istraživačkom pristupu i stalnom preispitivanju granica fotografije. Njeni radovi osvetljavaju skrivene slojeve svakodnevnih prizora i podstiču posmatrača da preispita sopstvene navike gledanja. A, ovom izložbom, kako se navodi u najavi, bavi se odnosom prostora i pamćenja.

