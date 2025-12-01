Srbija

ZLOČIN I KAZNA: Predavanje posvećeno masovnim streljanjima u Kraljevu i Kragujevcu

Goran Ćirović

01. 12. 2025. u 11:36

U Galeriji Narodnog muzeja u Kraljevu sutra će, sa početkom u 18 sati, biti održno predavanje pod nazivom „Zločin i kazna: Sudbina oficira Vermahta odgovornih za Kraljevački i Kragujevački masakr 1941.”.

ЗЛОЧИН И КАЗНА: Предавање посвећено масовним стрељањима у Краљеву и Крагујевцу

Narodnu muzej u Kraljevu

Ovo predavanje Nenada Karamijalkovića, antropologa, kustosa, konzervatora i arhiviste, kako se navodi u najavi, za cilj ima da biografije naredbodavca masovnih streljanja, nemačkog generala Franca Bemea i majora Ota Deša približi široj javnosti i doprinese boljem razumevanju odgovornosti za zločine iz jeseni 1941. godine.

