JAVNA RASPRAVA: Predstavljen nacrt razvoja kulture grada Požarevca

Dušanka Novković

01. 12. 2025. u 10:14

POŽAREVAC – Gradska uprava Požarevca sprovela je postupak javne rasprave o nacrtu Plana razvoja kulture za period od 2026. do 2030. godine, sa Akcionim planom za njegovo sprovođenje

ЈАВНА РАСПРАВА: Представљен нацрт развоја културе града Пожаревца

D. Novković

Građani i organizacije imali su priliku da na navedeni nacrt dostave svoje predloge, primedbe i sugestije. Pošto je rasprava okončana, radna grupa dostaviće Gradskom veću izveštaj o njenom sprovođenju, radi utvrđivanja prredloga Plana razvoja kulture.

