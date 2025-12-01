DRŽAVA SRBIJA PLATILA REKONSTRUKCIJU MOSTA IZMEĐU DVA ZVORNIKA: Kao nov od utorka

ZORAN Jevtić, predsednik opštine Mali Zvornik, kaže da će most na Drini, koji povezuje Mali Zvornik i Karakaj, kod Zvornika (RS, BiH), biti otvoren, u punom kapacitetu, u utorak.U toku su takozvani sitni završni radovi.

foto V Mitrić

Rekonstrukciju mosta, koji je bio u katastrofalnom stanju, sa oko 4,5 miliona evra, finansirala je država Srbija, koja je u tom kraju platila i rekonstrukciju starog gvozdenog mosta kralja Aleksandra i izgradnju mosta Bratoljub između Bratunca i Ljubovije.

Saobraćaj se mesecima, već, na ovom mostu, dok radovi traju, obavljao usporeno jednom trakom, i to samo putnički. Teretni saobraćaj je preusmeren i na druge prelaze uključujući Trbušnicu, gde nikada od osnivanja graničnih službi nije bio, ali je to učinjeno kako prevoznici ne bi išli po 100 i više kilometra u oba pravca do alternativnih prelaza.

Očekuje se da će otvaranjem mosta između Malog Zvornika i Karakaja, biti osetno smanjene gužbe na drinskim prelazima, koja su, posebno kod Loznice, veće nego ikada.