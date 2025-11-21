Srbija

OMLADINSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA SRBIJE: Uspeh mladih članova FKK Paraćin

Зорана Рашић
Zorana Rašić

21. 11. 2025. u 10:15

DVOJE mladih fotografa paraćinskog Foto-kino kluba svojim radovima privukli su pažnju žirija na konkursu 44. Omladinske izložbe fotografija Srbije.

ОМЛАДИНСКА ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА СРБИЈЕ: Успех младих чланова ФКК Параћин

Foto: FKKParaćin/Mladen Glišić

U kategoriji omladinaca do 21 godine Mladen Glišić osvojio je drugu nagradu za fotografiju „Pronađena lepota”, a žiri je za izložbu prhvatio još tri njegove fotografije.

U kategoriji mladih do 16 godina uspeh Foto-kino kluba upotpunila je Kruna Miković, čija je fotografija „Za Anju” uvrštena u zvaničnu postavku izložbe.

Ovu tradicionalnu manifestaciju organizuju Foto-savez Srbije (FSS) i Foto-grupa „Dunavac“ iz Ivanova, a izložba će u tom mestu biti zvanično otvorena 26. novembra.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

INSPEKCIJA U SRBOBRANU JOŠ NIJE OTKRILA KO JE TOKOM OKTOBRA IZAZVAO POŽARE U ATARU Spaljena i odgovornost
Srbija

0 0

INSPEKCIJA U SRBOBRANU JOŠ NIJE OTKRILA KO JE TOKOM OKTOBRA IZAZVAO POŽARE U ATARU Spaljena i odgovornost

GOTOVO 200 stabala iz vetrozaštitnog pojasa u ataru Srbobrana oštećeno je prošlog meseca paljenjem strnjike i šikare pokraj puteva prema Mileševu i dvorcu Fantast, u susednoj bečejskoj opštini, a počinioci do danas nisu otkriveni. Nije pomoglo ni što je komunalni inspektor utvrdio da su se oba požara dogodila uz njive u vlasništvu i u zakupu poznatog poljoprivrednika...

21. 11. 2025. u 20:00

Politika
Tenis
Fudbal
VODITELJ PINKA SPASIO ŽIVOT MLADIĆU: Temenom je udario o beton i krenuo da guta krv - bilo je strašno

VODITELj PINKA SPASIO ŽIVOT MLADIĆU: "Temenom je udario o beton i krenuo da guta krv" - bilo je strašno