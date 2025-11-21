OMLADINSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA SRBIJE: Uspeh mladih članova FKK Paraćin

DVOJE mladih fotografa paraćinskog Foto-kino kluba svojim radovima privukli su pažnju žirija na konkursu 44. Omladinske izložbe fotografija Srbije.

Foto: FKKParaćin/Mladen Glišić

U kategoriji omladinaca do 21 godine Mladen Glišić osvojio je drugu nagradu za fotografiju „Pronađena lepota”, a žiri je za izložbu prhvatio još tri njegove fotografije.

U kategoriji mladih do 16 godina uspeh Foto-kino kluba upotpunila je Kruna Miković, čija je fotografija „Za Anju” uvrštena u zvaničnu postavku izložbe.

Ovu tradicionalnu manifestaciju organizuju Foto-savez Srbije (FSS) i Foto-grupa „Dunavac“ iz Ivanova, a izložba će u tom mestu biti zvanično otvorena 26. novembra.