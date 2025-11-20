NAJBOLJA „ŽIVOTINJSKA FARMA“: U Leskovcu je dodelom nagrada završen 13. Festival amaterske pozorišne režije
Prvu nagradu na 13. Festivalu amaterske pozorišne režije(FAPOR), u organizaciji Leskovačkog kulturnog centra, osvojio je Kristijan Marković, za režiju predstave „Životinjska farma“ Kreativnog centra „Artelje“ iz Inđije.
Druga nagrada je pripala Tijani Matić i Andreju Jovanoviću, za režiju predstave „Čorba od kanarinca“ Udruženja građana „Trsteničko pozorište“, a treća Nemanji Radivojeviću za režiju predstave „Stanica“ Teatra Resava Centra za kulturu iz Despotovca.
Pored ovih predstava, selektor takmičarskog programa sedmodnevnog pozorišnog festivala, Miodrag Dinulović, pozorišni reditelj, izabrao je i predstave „Ko je ovde lud“ Gradskog pozorišta iz Jagodine i „Moja žena se zove Boris“ Amaterskog „SB“ pozorišta iz Soko Banje.
Manifestaciju je otvorila predstava Tetra Vuk iz Beograda „Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo...“, u režiji Miroslava Petrovića, dok je na zatvaranju revijalno odigrana i predstava DrAmatera Leskovačkog kulturnog centra „Novi stanar“, u režiji Darka Zloporubovića. Publika je u pratećem programu mogla da pogleda i izložbu Muzeja pozorišne umetnosti iz Beograda „Ljiljana Dragović kostimograf u teatru“, autorke Mirjane Odavić.
FAPOR je održan pod pokroviteljstvom leskovačke lokalne samouprave, a o nagradama je odlučivao žiri koji su činili glumci Mina Cocić, Bojan Stojčetović i Igor Borojević.
GLUMAČKE NAGRADE
Nagradu za najbolju žensku ulogu dobila je Tijana Matić, za ulogu Jece u „Čorbi od kanarinca“. Za ulogu Mede u ovoj predstavi nagrađen je Andrej Jovanović. On je priznanje za najboljeg glumca podelio sa Nenadom Stanisavljevićem koji je nagrađen za ulogu Borisa u predstavi „Moja žena se zove Boris“. Nagrade za najbolje epizode pripale su glumcima Oliveri Konstantinović, za ulogu Bele, i Nenadu Petroviću, za ulogu Stojana, u predstavi „Ko je ovde lud“.
